【安聯投信】全球多數股市單周迎來資金淨流入 美股動能居冠

疫情在全球仍反覆，但美國最新就業數據表現正向，聯準會官員持續釋出年底可能開始縮減購債言論，全球股市雖表現漲跌互見，但資金動能普遍正向。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除歐非中東地區股市小幅淨流出 0.35 億美元外，全球其餘地區股市皆迎來資金淨流入，其中又以美國與亞洲不含日本股市分別淨流入 22.24 與 17.36 億美元為高。

安聯投信表示，變種病毒的帶來對經濟復甦的擔憂，但美國最新公布初領失業救濟金人數再創疫情爆發以來新低，聯準會部分官員談話也持續釋出可能在今年開始縮減購債訊息，多空雜陳的情緒持續拉扯市場，並使美股過去一周走勢較為震盪，主要指數單周收黑，但其中以科技為主的那斯達克及費城半導體等指數則是在蘋果釋放新機發表消息的激勵下有較佳表現，其中那斯達克在周間更一度再寫新高紀錄。在全球其他主要股市部分，道瓊歐洲 600 單周小幅收黑，亞股則是漲跌互見，其中又以日股、中國 A 股與港股等表現較為正向。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，在包括變種病毒、正負面交錯的經濟數據影響下，美股在上周震盪加劇，表現較往前數周相對承壓。不過拉長時間來看，從年初至今，美股四大指數皆有 15%-22% 不等漲幅，其中以成長與科技股為主的標普 500 和費城半導體兩大指數漲幅更來到 20% 以上，在全球主要股市中表現仍名列前茅。

謝佳伶表示，觀察今年以來美股表現，雖有不同類型雜音的干擾，但四大指數今年以來持續走高的主要動能之一，便為穩健強勁的基本面因子，而在當前美國經濟整體仍朝向解封復甦方向不變，以及企業財報中獲利成長與展望過半數仍正向來看，美股後市仍有望在基本面的支撐下持續有表現機會。

謝佳伶指出，時序來到 9 月，今年已過去近四分之三，許多投資人面對在各式雜音干擾下但持續走升的美股，時常覺得難以找到時機進場；但從數據來看，從 2000 年初統計至今年年中止，標普 500 指數於第四季平均約有 3.5% 漲幅，而若同年第三季收漲，第四季平均漲幅更會提升至 4.3%，正報酬機會也將近 8 成，且從目前仍相對正向的基本面因素來看，投資人目前仍有進場、持續參與美股後市潛在成長的機會。

在投資建議上，謝佳伶表示，首先可布局具長期成長利基、經過長時間多空淬鍊仍延續成長態勢的美國強勢成長股，作為驅動資產走高的主要動能；其次也可納入可提供穩定金流、具較佳評級的美國優質高收益信用債，以及兼具股債性質、可隨股票走揚且可止跌於其債券底價的可轉債組成多重資產作為核心配置，以三大資產攻守不同的特色，應對多空難測、變遷快速的市況。

在台股方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期因多數企業皆在預估明年獲利數據，加上受到漲價、缺料及疫情反覆等多空訊息干擾，部分數據沒有明顯讓市場驚豔，加上許多數據仍在持續修正的過渡階段，市場整體觀望氣氛較濃，也使台股過去一周大致呈現區間震盪格局。

不過從基本面來看，蕭惠中指出，根據安聯投信台股團隊研究及預估數據，2022 年電子股盈餘成長率仍可望有 4.5%，但原物料、金融股則因今年高基期因素將呈衰退，故在投資上建議接下來選股時應首重明年仍具成長利基的相關標的，並更往上游靠攏。

往後觀察，蕭惠中指出，接下來牽動市場表現的重要因素將包括了全球疫情的變化、經濟持長力道、美元指數表現、資金動能流向、終端消費狀況與長短料的調整，以及個股評價水準，建議應持續觀察相關指標，作為投資時的判斷參考。

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