17LIVE品牌重塑 總部搬至日本 加速拓展東南亞市場

直播平台 17LIVE 宣布進行品牌重塑,除釋出全新 LOGO 外,17LIVE 集團全球 CEO 小野裕史也正式宣布將集團總部從台灣搬遷至日本,透過日本直播發展經驗,拓展全球七大洲業務,也正式啟動新加坡、菲律賓營運。

小野裕史表示,17LIVE 成立六年以來,截至今年 9 月全球累計註冊用戶數已超過 5000 萬人,據點涵蓋東京、北京、香港、台北、新德里、洛杉磯等 6 個地區,配合集團重塑、加速全球化發展,將把原據點之一的東京,做為未來集團發展的新總部。

小野裕史指出,17LIVE 過去因地域不同有不同品牌名稱,日本是イチナナライブ (“ichi-nana live”)、台灣是 17LIVE、美國則是 LIVIT,在這次品牌重塑後,公司名稱、APP 將統一更名為 17LIVE(英文發音為 one seven live),同時釋出全新 LOGO,以紅色代表直播活力、樂趣,並有 ON AIR 的意象。

全球布局上,17LIVE 表示,疫情意外帶動直播商機爆發,今年 8 月進軍馬來西亞市場後,當地新註冊用戶成長四倍、LIVER 人數也成長兩倍,也計畫進一步拓展新加坡、菲律賓市場。

17LIVE 台灣暨東南亞區 CEO 練建麟表示,17LIVE 旗下語音直播平台 Wave 今年 5 月進入印尼後,成功打開市場,將持續開發其他東南亞市場,並力拚在三年內成為當地直播串流娛樂平台的領導品牌。