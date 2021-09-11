17LIVE品牌重塑 總部搬至日本 加速拓展東南亞市場

直播平台 17LIVE 宣布進行品牌重塑，除釋出全新 LOGO 外，17LIVE 集團全球 CEO 小野裕史也正式宣布將集團總部從台灣搬遷至日本，透過日本直播發展經驗，拓展全球七大洲業務，也正式啟動新加坡、菲律賓營運。

小野裕史表示，17LIVE 成立六年以來，截至今年 9 月全球累計註冊用戶數已超過 5000 萬人，據點涵蓋東京、北京、香港、台北、新德里、洛杉磯等 6 個地區，配合集團重塑、加速全球化發展，將把原據點之一的東京，做為未來集團發展的新總部。

小野裕史指出，17LIVE 過去因地域不同有不同品牌名稱，日本是イチナナライブ (“ichi-nana live”)、台灣是 17LIVE、美國則是 LIVIT，在這次品牌重塑後，公司名稱、APP 將統一更名為 17LIVE(英文發音為 one seven live)，同時釋出全新 LOGO，以紅色代表直播活力、樂趣，並有 ON AIR 的意象。

全球布局上，17LIVE 表示，疫情意外帶動直播商機爆發，今年 8 月進軍馬來西亞市場後，當地新註冊用戶成長四倍、LIVER 人數也成長兩倍，也計畫進一步拓展新加坡、菲律賓市場。

17LIVE 台灣暨東南亞區 CEO 練建麟表示，17LIVE 旗下語音直播平台 Wave 今年 5 月進入印尼後，成功打開市場，將持續開發其他東南亞市場，並力拚在三年內成為當地直播串流娛樂平台的領導品牌。