LiTV用戶黏著度僅次於YouTube 台灣人都愛用的關鍵曝光

新冠肺炎疫情爆發，同步帶動 OTT 影音串流平台大幅成長，在台灣防疫升級後，包括 LiTV 立視線上影視、Netflix、LINE TV 與愛奇藝台灣站等平台也馬上看出成效。

近期新加坡市調機構 Media Partners Asia (MPA) 針對台灣市場發佈的最新研究報告「台灣線上影音消費者洞察與分析」指出，台灣第二季 SVOD（付費的訂閱式服務）和 AVOD（以廣告營收為基礎的服務）總串流時間高達 100 億分鐘，其中 AVOD 平台服務就佔了 84%，使用人數最多的為 Youtube、LiTV 立視線上影視、Line TV 與愛奇藝台灣站；而 SVOD 平台服務佔 16%，且第二季會員數超越上一季來到 340 萬，每個家庭平均會有 2.9 個串流服務，可見民眾減少不必要外出，在家看影音串流平台的電影、劇集，成了最佳休閒娛樂。

根據研究報告顯示，LiTV 在每人每日平均觀看時數上僅次於 YouTube，用戶黏著力不僅超越國外 OTT 影音平台，如 Netflix、愛奇藝，更全面領先本土各 OTT 線上影音平台。其實不管任何影音串流服務，「內容」永遠是決定消費者要選擇哪一個串流平台，或繼續訂閱串流平台服務的關鍵因素。LiTV 表示，「戲劇免費看」是最受台灣用戶歡迎的免費內容，無論是同步跟播的韓劇《警察課程》、或是最新上架的多檔同步陸劇、日劇、台劇，只要下載 LiTV app，在手機及連網電視 (connected tv) 上都可以免費追劇，免註冊隨時看，大幅提升用戶觀影時間；不僅追劇隨選隨看，LiTV 多達 400 台的電視頻道，包含精選第四台 + MOD，直播新聞、運動、兒童、戲劇... 等不同電視頻道節目每日更新，電腦、手機、電視與機上盒均可免費觀看的便利跨螢收看，更成為台灣觀眾黏著度超高的關鍵。

（資料來源：AMPD 研究平台）

「台灣線上影音消費者洞察與分析」係由 AMPD 研究平台追蹤分析 13 家不重複 OTT 影音平台及其概況，並針對台灣 15 歲以上的消費者進行線上調查，包括對超過 1,500 位手機用戶進行數位影音觀看行為追蹤，以及收集 4,076 份消費者問卷，分析 VOD 使用者樣貌，準確的評估台灣 VOD 媒體服務的消費者行為及使用模式。

受到台灣消費者的肯定及關注，LiTV 立視線上影視表示，無論是以 AVOD(免費廣告隨選視訊) 帶來強勁成長，或是以實惠價格滿足消費者對付費內容的需求，未來在台灣市場還有更多發揮空間，LiTV 會持續優化消費者使用體驗、供應多元影音內容，提供更優質的串流影音服務。