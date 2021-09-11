華爾街調降美國下半年GDP預測 估消費支出成長力道將驟降

隨著 Delta 變種病毒的迅速蔓延、更高的通膨和持續的供應鏈問題環繞，市場經濟學家下修今年下半年美國經濟成長率，並預期消費支出成長力道將大幅減緩。

彭博 9 月對 72 位經濟學家進行的經濟預測調查顯示，經濟學家對第三季經濟成長率預估中位數從先前的 6.8% 下調至 5%，第四季的預估成長率則自 5.6% 下修至 5.3%。

ING 首席國際經濟學家 James Knightley 說：「消費者信心受到沉重打擊，航空旅遊、餐廳預訂和觀光活動已經下滑。隨著零售銷售似乎也趨於平穩，預估第三季消費者支出將收縮。」

此外，經濟學家預測，第三季消費者支出年成長率為 2.1%，較 8 月時預估的 4.5% 相比驟降。儘管全美疫情升溫影響經濟活動，但市場認為不會如過去一般激勵在家消費，去年開始的消費趨勢正在減弱。

不過，今年下半年可能只是短期的成長亂流，市場將 2022 年美國 GDP 第一季、第二季預估成長率中位數上調至 4.1% 和 3.3% ，對家庭支出的預測值也上修。

英國研調機構牛津經濟研究所的經濟學家 Gregory Daco 表示，疫情傳播可能有加劇的跡象，應該會阻礙勞動力市場的復甦，並讓消費支出在 2022 年保持溫和成長。

(資料來源: Bloomberg，鉅亨網製表)

另一方面，經濟學家對截至 2022 年上半年的每季消費者物價指數做出預測。市場預估第三季消費支出物價指數 (CPI) 由 8 月的 5.1% 上調至 9 月的 5.2%，第四季自 4.9% 上調至 5.1%，並預估明年上半年通膨將逐漸緩和。

(本文不開放合作夥伴轉載)