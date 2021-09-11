〈熱門股〉緯穎缺料衝擊8月營收低預期 失守900元

雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 8 月營收低預期，達約 143.52 億元，月增 1.3%、年減 2.9%，反映零組件缺料情形較上半年更嚴峻，拖累本周股價走弱，周跌 7.8%，收在 898 元，暫時失守 900 元整數大關。

緯穎指出，上半年若沒有缺料影響，評估整體出貨可再增加約 10%，且依供應鏈狀況判斷，示警下半年缺料將更嚴峻，但仍看好需求面持續受惠雲端資料中心客戶擴大資本支出，訂單維持高檔。

法人指出，緯穎 7、8 月營收不如預期，主要是零組件缺料較上半年 10% 擴大，包含 PMIC、邏輯 IC、Switch 等，導致相關需求將遞延出貨，也下修對緯穎第三季營收預期，估將降至 470.2 億元，季減 8.1%、約持平去年同期。

展望未來，法人認為，若料況逐步改善下，緯穎第四季可望重回成長趨勢，也預期遞延訂單將在第四季、明年發酵，其中，緯穎主要客戶臉書 (FB-US)、微軟 (MSFT-US) 需求強勁，加上布局已有的亞馬遜 (AMZA-US) 貢獻擴大，估今明兩年營收占比達 4%、7%，中長期仍看好緯穎雲端資料中心動能。

緯穎也正式啟動馬來西亞新廠布局，計畫斥資馬幣 6820 萬令吉 (約新台幣 4.48 億元)，取得馬來西亞柔佛州士乃工業園區兩筆工業土地，作為馬來西亞自有後端組裝廠用地，根據規劃，新廠預計 2022 年底完工、2023 年啟用。