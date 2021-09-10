億萬富翁投資人：美國政府無意讓美元被取代 黃金較比特幣更保值

據報導，億萬富翁投資人 Leon Cooperman 在接受採訪時表示，不了解比特幣的人很可能已經老了，對於那些想要為現金尋找穩定避風港的人來說，黃金會是一種更好的保值標的。

同時也是顧問公司 Omega Advisors 創辦人的 Cooperman 表示：「若是不能了解比特幣，就意味著你老了。我 78 歲了，確實老了，我的確不能理解這是甚麼。」他表示，他唯一知道是，美國政府無意讓美元被取代。

Cooperman 表示，他會非常小心比特幣，因為他認為這沒有多大意義。他表示，如果對這個世界感到緊張，黃金將是較比特幣更好的保值資產。不過，他也表示，自己持有的黃金很少，因為他是一個永遠的樂觀主義者，更喜歡持有證券。

報導指出，黃金價格在過去一年中下跌了 9%，而比特幣同期則上漲了 60%。

Cooperman 也表示，他正密切關注通膨、美聯準會 (Fed) 釋出的訊號以及利率，以作為往後投資的評判標準。「市場結構已經被破壞，所以當市場出現真正的、基本面的下跌原因，市場下跌得速度會快到令人暈頭轉向。現在市場沒有穩定的力量，全都是機器操作運行的。」Cooperman 說道。

Cooperman 預測，美國不會在短期內出現衰退，可能至少要一年或更長時間才會看到衰退。

素有「新興市場教父」之稱的投資大師墨比爾斯 (Mark Mobius) 在先前也表示，投資者在自己的投資組合中，應該要持有 10% 的黃金，因為在目前全球推出前所未有的刺激政策以應對疫情的情形下，貨幣將會貶值。