果粉升級iPhone 13興趣缺缺 分析師：iPhone 12需求強勁

蘋果將在下週三 (15 日) 凌晨舉行蘋果秋季發表會，備受矚目的 iPhone13 系列即將發布之際，華爾街多位分析師看多蘋果後市，儘管傳出果迷對購買新機興趣缺缺。

蘋果 2021 年秋季發表會訂於美國時間 9 月 14 日上午 10 時 (台灣時間 15 日凌晨 1 時) 線上舉行，果迷期待推出一系列的最新產品，包括 iPhone 13、Apple Watch Series 7、和 AirPods 3 代等。

蘋果 2021 年秋季發表會訂於美國時間 9 月 14 日上午 10 時 (台灣時間 15 日凌晨 1 時) 線上舉行 (圖片：AFP)

Savings.com 近期針對果迷升級 iPhone 13 進行意願調查，訪問 1,500 名現有 iPhone 用戶，最新調查結果顯示，只有約 10% 的果迷計劃在秋季把舊機升級為 iPhone 13，大部份受訪者都表示 iPhone 13 似乎沒有什麼吸引力。

對此，投行 Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 提出他的看法。

Harsh Kumar 稱：「鑑於 iPhone 12 系列的成功，我們對 iPhone 13 的興趣低於預期並不感到驚訝，特別是在功能仍然不確定的情況下。」

Harsh Kumar 提到：「一旦公布新機價格和功能，我們懷疑果迷對 iPhone 13 的興趣將急劇上升，且隨著人們持續轉向 5G，買氣將會再次升溫。」

果粉升級 iPhone 13 興趣缺缺 (圖片：翻攝 appleinsider)

由於 iPhone 12 需求強勁，Harsh Kumar 重申蘋果的「增持」評級，將其目標價從每股 165 美元上調至每股 175 美元。

週三投行 Baird 分析師 William Power 也看多蘋果後市，將蘋果目標價從每股 160 美元上調至每股 170 美元。

投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 上週五表示，iPhone 13 似乎占了第三季 iPhone 銷量的 35%-45%，蘋果樂觀的前景是投資人的個股首選。

蘋果股價在年度新機亮相之前通常表現優於大盤。事實證明，今年也不例外，自 6 月底以來，蘋果股價已上漲 13%。週四截稿前，蘋果 (AAPL-US) 小幅下跌 0.46%，暫報每股 154.36 美元。