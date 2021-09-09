〈美股早盤〉失業金人數再創疫後低點 美股開平走高

美國公布上週失業救濟金申請數再創佳績後，美股週四 (9 日) 開盤平淡，隨後小幅走高。截稿前，道瓊工業指數漲近 60 點或 0.2％，那斯達克綜合指數漲 0.3%，標普 500 指數漲近 0.2％，費半漲逾 0.4%。

航空股開盤小幅走低。聯合航空和美國航空雙雙下調第 3 季營收預期，警告 Delta 感染加劇恐傷及飛行需求，拖累航班預訂量。

既使疫情升溫，美國上週初領失業金人數仍下滑至 31 萬人，降幅為 6 月底以來最大，再度寫下疫情爆發以來最低紀錄，不過昨日公布的 JOLTs 職位空缺數仍處歷史高位，顯示勞動力短缺情況依舊。

昨日公布的 Fed 褐皮書顯示，過去 2 個月美國經濟增長步伐稍微放緩，然而，今年內縮減購債的呼聲仍不斷。

紐約聯準銀行總裁威廉姆斯 (John Williams) 和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 均支持今年底前縮減購債，達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 則稱，只要經濟前景沒有出現根本性變化，支持自 10 月起逐步縮表。

截稿前，10 年期美債殖利率持平於 1.334％。

在傳出中國政府將暫停審批新的網路遊戲後，動視暴雪 (ATVI-US)、美商藝電 (EA-US) 及 Roblox(RBLX-US) 等遊戲股均受打擊，中概遊戲股網易 (NTES-US) 也跌逾 3％，嗶哩嗶哩 (BILI-US) 跌逾 4％。

截至台北時間週四 (9 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 58.20 點或 0.17%，暫報 35089.27 點

那斯達克綜合指數上漲 37.98 點或 0.25%，暫報 15324.62 點

標普 500 指數上漲 7.97 點或 0.18%，暫報 4522.04 點

費半上漲 15.45 點或 0.46%，暫報 3393.13 點

台積電 ADR 上漲 0.34% 至每股 122.31 美元

十年期美債殖利率持平 1.334%

紐約輕原油下跌 1.98％ 至每桶 67.93 美元

布蘭特原油下跌 1.72% 至每桶 71.35 美元

黃金上漲 0.33% 至每盎司 1799.50 美元

美元指數下跌至 92.50

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤下跌 9.32％，至 180.00 美元。

GameStop 週三盤後公布上季營收優預期，雖然虧損幅度較去年同期收窄，調整後每股虧損仍高於分析師預估，且沒有提供未來展望。

Lululemon(LULU-US) 早盤上漲 13.30％，至 431.51 美元。

加拿大運動服飾品牌 Lululemon 週三盤後公布 2021 會計年度 Q2 銷售激增，輕鬆帶動營收和調整後 EPS 大勝預期，並公布優異的 Q3 和全年展望。Lululemon 還稱，公司很可能在今年達成 2023 年的營收目標，較原先計畫提前 2 年。

聯合航空 (UAL-US) 早盤下跌 0.35％，至 39.50 美元；美國航空 (AAL-US) 下跌 0.52％，至 19.03 美元。

Delta 疫情加劇拖累航空飛行需求，聯合航空和美國航空週四紛紛下修 Q3 營收預期，聯合航空甚至警告本季恐面臨虧損。

今日關鍵經濟數據：

美國上週 (9/4) 初領失業金報 31 萬人，預期 33.5 萬人，前值自 34 萬人上修至 34.5 萬人

美國上週 (8/28) 續領失業金報 278.3 萬人，預期 274.4 萬人，前值自 274.8 萬人上修至 280.5 萬人

美國上週初領失業金人數連 2 週創疫後新低 (圖：Zerohedge)

台北時間 23:00 公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 716.9 萬桶

華爾街分析：

澳洲聯邦銀行 (Commonwealth Bank of Australia) 經濟學家 Kim Mundy 表示，對 Delta 病毒的擔憂情緒為美國經濟帶來下行風險，隨著病毒持續蔓延，全球經濟也面臨更大風險。

OANDA 市場分析師 Edward Moya 認為，未來數月 Fed 將處於觀望狀態，繼續觀察美國經濟

億創理財 (E*TRADE Financial) 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 指出，股市本週仍難以擺脫下滑局面，處於疫後低點的失業救濟申請數據可望成為市場的潛在催化劑。