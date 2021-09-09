〈財報〉GameStop Q2虧損縮減 但法說交代不清 盤後挫近9%

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 週三公布，第二季營收年增 25%，且虧損較去年同期縮減，但盤後股價仍重挫近 9%。

GameStop 沒有提供未來幾季的財測，其財報法說會上也沒有回答問題，遭散戶在 Reddit 的 walltreetbets 線上論壇批評抱怨。這是執行長 Matthew Furlong 和財務長 Mike Recupero 加入該公司以來首次法說會，卻未能詳細說明將公司重塑為遊戲和娛樂零售商的計畫。

GameStop 週三盤後下挫 17.40 美元或 8.75%，報 181.40 美元。

GameStop 也提到，今年 5 月公司披露了一些與其他公司的交易活動，美國證券交易委員會 (SEC) 已要求提供額外文件，以調查這些交易活動，但此調查預計不會對公司產生負面影響。

GameStop 的股票具有迷因股特質，帶動股價上漲了 957% ，隨著賣空者、期權交易者和散戶投資者競購股票，GameStop 股價波動也相當劇烈。儘管股價遠低於其 52 週高點，但每季仍處於虧損的 GameStop ，其市值已飆升至 142.8 億美元。

第二季 (7/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查)

淨損：6160 萬美元

每股虧損：未調整前 85 美分；調整後 76 美分 vs. 67 美分

營收：年增 25% 至 11.8 億美元 vs. 11.2 億美元

去年同期 GameStop 淨損 1.113 億美元或每股虧損 1.71 美元，營收 9.42 億美元。

Wedbush 分析師 Michael Pachter 認為，「營收只有一些超越預期的上升，但營業費用卻明顯增加許多，所以虧損擴大程度超過我們的預期。」

GameStop 一直試圖將更多業務轉向電子商務，為了改善線上訂單的交付狀況，該公司宣布與內華達州里諾市的一個 53 萬平方英呎的物流中心簽訂租約，該處將能助其擴展交付網絡至涵蓋全美。

GameStop 也透過在佛州 Pembroke Pines 市租賃一個中心，用以擴大在美國的客服業務。