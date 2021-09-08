凱基證勇奪《財富管理銀行暨證券評鑑》三大獎項 成證券業最大贏家

凱基證券在最新公布的今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》中，勇奪最大獎項「最佳財富管理券商獎」第一名，並一舉囊括「最佳業務員團隊獎」和「最佳智能理財獎」共三項大獎殊榮，為證券業最大贏家，顯示凱基證金融專業服務和表現深獲肯定。

凱基證指出，此次拿下今周刊《財富管理銀行暨證券評鑑》最高肯定，該獎項是國內最具公信力財富管理評鑑，初審階段先進行業界最大規模客戶滿意調查，調查證券業自評、他評、理專和超過 3,000 位客戶問卷，並由大型市調公司分析後，才能進入決選審核，再經由涵蓋學界、業界等重量級專業評審審查，嚴謹評鑑過程歷時近半年。

凱基證總經理方維昌表示，凱基證深耕財富管理業務多年，深入了解客戶需求，並執行中華開發金控「數位躍升」和「顧客導向」策略，全力打造數位經營與金融生活圈，整合線上與線下資源，創建全方位數位金融服務，快速提供客戶資產配置建議。

方維昌進一步指出，凱基證第一線業務團隊為找出最符合客戶的理財需求，提供投資規劃時除了考量產品收益之外，也兼顧客戶的風險承受度，例如，銀髮族投資人對高報酬商品具有高風險較不了解，業務同仁會引導客戶選擇適合且穩健的投資組合，抱持「以客戶需求為中心」的價值，讓客戶的財富穩健增長，同時做到分散投資風險，成為本次獲得今周刊多項大獎的重要關鍵。

凱基證財富管理部主管王思微進一步說明，真誠的以客戶需求為中心，規劃最適切的理財方案，是提升服務價值的不二法門，凱基證一站式的財富管理服務，重視客戶感受，業務同仁皆受紮實金融專業訓練，能提供投資人正確且適宜的資訊與建議，提升服務深度與廣度。

此外，凱基證首創資量並重的業務團隊考核制度，將客戶滿意度、法令遵循等列入指標，給予員工合理獎酬同時維護客戶權益，發揮中華開發金控集團綜效，打造最完整齊全的產品線，提供精緻化與差異化服務。

凱基證數位金融部主管鄭嘉慶表示，因應數位金融時代正積極打造客戶金融生活圈，站在保護客戶立場，妥善衡量客戶風險承受能力來協助理財，圍繞著此理念發展數位金融科技，因此，運用大數據智慧模組化系統，搭配亞太區域集團研究資源，打造投資組合最適化機制，並靈活運用動態操作避險機制，整合了投資商品、資訊、服務。

例如，凱基證可提供客戶 160 多種條件選股交易策略、雲端到價通知及觸價閃電下單服務等，並貼近年輕族群推出許多數位創新，例如線上開戶、智能客服、社群理財等，更獨家打造影音理財圖書館，透過圖卡素材產製淺顯易懂、輕鬆學習的理財影片，幫助年輕人和小資族聰明投資。

展望未來，凱基證持續致力實現數位躍升目標，打造行動優先服務，並以顧客導向提供全方位金融解決方案，成為投資人最佳財富管理夥伴；同時，積極接軌國際，落實企業社會責任及推動各項公益活動關懷弱勢，傳遞出財富累積正能量，堅守永續價值理念，實現成為亞洲領先金融企業的願景。