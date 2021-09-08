〈美股早盤〉市場關注疫情與經濟前景 美股小跌、道瓊開低翻紅

市場持續關注 Delta 疫情，並評估經濟增長前景，美股週三 (8 日) 小幅開低，道瓊工業指數開低走高，截稿前翻紅漲逾 60 點或 0.2％，那斯達克綜合指數跌 0.3%，標普 500 指數跌 0.1％，費半跌 0.9%。

標普 500 和道瓊指數週二均收低，但受蘋果、Netflix(NFLX-US) 股價雙觸新高提振，那指終場收於歷史新高。

臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 在內科技巨頭開盤均小幅走低。特斯拉 (TSLA-US) 開盤漲逾 1％，中國產電動車 8 月在中國出貨量大幅反彈，月增近 50%。

上週五公布疲軟的非農就業，加上對於 Fed 縮減購債的不確定性，導致投資人情緒愈加謹慎，美股近來走勢震盪，摩根士丹利、花旗和瑞信等多家華爾街投行也紛紛下調美股評級。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週三表示，儘管 8 月就業增長放緩，Fed 仍應繼續推動縮減購債計畫，他預計，Fed 將在今年開始縮減購債，明年上半年某個時間點結束。

Fed 將於台北時間週四凌晨 2 時發布褐皮書，發表對當前經濟情勢的評估，最新 JOLTs 職位空缺調查報告也將在稍後公布，在此之前，美國 JOLTs 已連續 4 個月突破歷史新高，顯示勞動力短缺仍未緩解。

截稿前，10 年期美債殖利率小跌至 1.355％，美元指數上漲。

個股方面，陸媒稍早報導，騰訊、網易等中國遊戲企業和平台遭到中國中央宣傳部與國家新聞出版署相關負責人約談，消息拖累網易 (NTES-US) 挫逾 4%，嗶哩嗶哩 (BILI-US) 跌逾 5%。

其他資產方面，比特幣在週二暴跌 17% 後收復部分跌勢，週三截稿前仍跌逾 8%，落在 46,500 美元上方，區塊鏈概念股走低。

截至台北時間週三 (8 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 67.79 點或 0.19%，暫報 35167.79 點

那斯達克綜合指數下跌 50.01 點或 - 0.33%，暫報 15324.31 點

標普 500 指數下跌 3.03 點或 - 0.07%，暫報 4517.00 點

費半下跌 29.80 點或 - 0.87%，暫報 3389.93 點

台積電 ADR 下跌 2.08% 至每股 122.11 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.355%

紐約輕原油上漲 1.68％ 至每桶 69.50 美元

布蘭特原油上漲 1.45% 至每桶 72.73 美元

黃金下跌 0.01% 至每盎司 1798.30 美元

美元指數上漲至 92.705

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

PayPal(PYPL-US) 早盤上漲 0.93％，至 295.98 美元。

PayPal 週二 (7 日) 宣布斥資 27 億美元收購日本即時信貸金融科技公司 Paidy，搶攻「先買後付」(buy-now-pay-later) 市場，並擴大其在日本支付市場的影響力，交易預計於今年 Q4 完成。

Coinbase(COIN-US) 早盤下跌 3.98％，至 256.19 美元。

Coinbase 週三證實收到美國證券交易委員會 (SEC) 的威爾斯通知 (Wells notice)，要求不要推出最新的數位貨幣借貸服務「Lend」，否則將對其採取法律行動。

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤下跌 4.20％，至 38.88 美元。

蔚來汽車日前宣布將按市價發行 20 億美元美國存托憑證 (ADR)，資金用途為改善資產負債表和一般公司用途。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:00 公布美國 7 月 JOLTs 職位空缺數，預期 1004.9 萬，前值 1007.3 萬

華爾街分析：

ING 宏觀研究全球主管 Carsten Brzeski 表示，近來股市增長失去動能，顯示人們對美國經濟增長前景變得更加謹慎，並且正在重新衡量，完全有證據顯示經濟不會無止盡增長，這導致股市出現一些重定價和拋售行動。

高盛 (Goldman Sachs) 策略師 Christian Mueller-Glissmann 認為，高估值加劇了市場的脆弱性，一旦出現負面進展，可能導致股市出現快速的去風險化。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 跨資產策略師 Andrew Sheets 稱，隨著校園重新開放，Delta 風險升溫，9 月數據預計將走疲，不過，若數據確實如預期般表現疲軟，美股估值就不會像其他市場一樣出現調整。