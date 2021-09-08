局勢不明就買大型科技股？FANG+指數收盤創歷史新高

長時間未見重大修正的美股，似乎已經引來投資人戒心，在局勢不明之下，許多人選擇疫情期間最常見的策略—轉向大型科技股。

美股周二 (7 日) 標普 500 指數約五分之四股票下挫，那斯達克也有近 7 成股票下跌，不過，紐約證券交易所的 FANG + 指數收盤卻創下歷史新高，自上個月低點以來的漲幅，已擴大至 10% 以上。

NYSE FANG + 指數共 10 支成分股，除了 Facebook(FB-US)、Alphabet(GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix(NFLX-US) 五大科技巨頭之外，還包括推特 (TWTR-US)、特斯拉 (TSLA-US) 、Nvidia(NVDA-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 和百度 (BIDU-US)，周二除了 Nvidia 之外，其他 9 支股票都上漲。

科技巨頭在疫情期間就是人們最愛，因為他們的獲利成長可靠，而且在居家上班時代也能發揮作用。美國雖然經濟復甦，但 Delta 變種病毒傳播引發了新的擔憂。

NYSE FANG + 指數走勢 (圖表取自彭博)

AlphaTrAI 首席投資官 Max Gokhman 表示，投資人現在似乎養成一個習慣，只要擔心風險，就會轉向大型科技公司。「FANGs 不是靈丹妙藥，但就目前而言，這就是投資者對待它們的方式。」

Kingsview Investment Management 投資組合經理 Paul Nolte 認為，自 3 月份以來，高於長期平均價格的股票數量一直在下降，說明投資者轉向押注少數權重大股。現在由於擔心疫情再起，讓經濟復甦變得不平衡，市場又回歸成長股。

EP Wealth Advisors 投資組合策略董事總經理 Adam Phillips 指出，最近的經濟數據普遍低於預期，成長預期被下調，這讓投資者重新青睞那些去年曾處於市場領先地位的成長型公司。

摩根士丹利財富管理投資長 Lisa Shalett 表示，投資人相信這些大公司的獲利能維持在峰值水準，而利率將更長時間維持低檔，因此買進大型科技股，並造成周期轉型階段，周期股及小型股表現反而偏弱。

她提醒，這種觀點仍可能存在缺陷，容易受到來自多個方面的利空打擊，包括更高的稅收和更嚴格的監管。

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