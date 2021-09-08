〈美股盤前要聞〉主要指數期貨持平 大型科技股受關注

美股週三 (8 日) 盤前主要指數持平，投資者在近期較差的經濟數據發布後，正重新評估成長前景，包括疫情升溫及中國監管打擊等。盤前道瓊期貨小跌 8 點，標普 500 指數、那斯達克 100 期貨均接近持平。

1.iPhone 13 要來了！蘋果邀請函正式寄出

週二 (7 日) 蘋果 2021 年秋季發表會邀請函已正式寄出，訂於美國時間 9 月 14 日上午 10 時 (台灣時間 15 日凌晨 1 時) 舉行。

蘋果將於 Apple Park 舉行年度新產品發表會，由於新冠疫情關係，這次秋季發表會依舊採取線上形式召開，這是蘋果連續第二年採用此模式。

一如既往，秋季發表會的邀請函中並未揭露太多訊息，只簡短地寫上 「California streaming」(加州串流媒體)。

蘋果正準備推出四款新 iPhone 及更大屏幕的 Apple Watch。蘋果還致力於推出改版入門級 AirPods 耳機和新款 MacBook Pro。蘋果通常在秋季舉行多次發布會，因此並非所有 2021 年新品都會在下週發布會面世。該公司去年在兩個月裡舉辦了三場發布會。

2. 特斯拉中國出貨量於 8 月份大增

特斯拉傳出好消息，其在中國生產的汽車本土銷量上月反彈，而且還是在中國總體汽車銷量下滑的背景下實現的。

馬斯克的這家公司 8 月份在中國國內的出貨量為 12,885 輛，較暴跌 69% 的 7 月份成長了近 50%。

乘聯會週三發布的數據顯示，其上海工廠的出口也躍升至 31,379 輛，其中大部分進入了歐洲。這意味著 8 月份特斯拉中國出貨量較上月成長 34% 至 44,264 輛。

3. 比特幣急跌逾 16% Coinbase 新產品遭 SEC 警告

比特幣價格週一突破 5.2 萬美元大關，創今年 5 月以來最高水準，但週二（7 日）在薩爾瓦多宣布比特幣正式成為法定貨幣後，其價格一度暴跌 16%，大跌期間，Coinbase 等交易所出現交易延遲、失敗的情形。

薩爾瓦多週二正式使用比特幣做為法定貨幣，但首日就遭遇困難，官方的電子錢包 Chivo 無法連結使用，隨後被政府暫時關閉。總統 Nayib Bukele 表示，關閉是為增加伺服器容量，目前也暫停新用戶的安裝服務。

美國證券交易委員會 (SEC) 警告 Coinbase 不要推出「Lend」商品，允許客戶利用借貸加密資產賺取利息，否則將對這家交易所提告。

Coinbase 法務長 Paul Grewal 週三 (8 日) 發布文章表示，SEC 向 Coinbase 發出了一份「威爾斯通知 (Wells notice)」，因此，Coinbase 將把「Lend」產品推出的時間，至少延至 10 月份。

4.FANG + 指數週二收盤創歷史新高

美股週二 (7 日) 標普 500 指數約五分之四股票下挫，那斯達克也有近 7 成股票下跌，不過，紐約證券交易所的 FANG + 指數收盤卻創下歷史新高，自上個月低點以來的漲幅，已擴大至 10% 以上。

科技巨頭在疫情期間就是人們最愛，因為他們的獲利成長可靠，而且在居家上班時代也能發揮作用。美國雖然經濟復甦，但 Delta 變種病毒傳播引發了新的擔憂。

AlphaTrAI 首席投資官 Max Gokhman 表示，投資人現在似乎養成一個習慣，只要擔心風險，就會轉向大型科技公司。「FANGs 不是靈丹妙藥，但就目前而言，這就是投資者對待它們的方式。」

5. 世衛：新冠病毒非常不可能根除

週二 (7 日) 世界衛生組織 (WHO) 官員坦言，就像流感病毒一樣，新冠病毒非常不可能根除。

新型冠狀病毒 (COVID-19) 持續在各國蔓延，在未接種疫苗的國家發生變異。 世界衛生組織 (WHO) 緊急計畫執行主任萊恩 (Michael Ryan) 週二 (7 日) 表示：「新冠病毒會一直伴隨著人類，就像流行性感冒病毒一樣不斷變異，演變成影響我們的病毒之一。」

萊恩提到：「有人說我們終將消滅或根除這類病毒，但 (現在) 這是非常… 非常不可能的。」