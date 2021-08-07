晶片荒 汽車股也心慌慌！繼GM後 車用零件大廠Magna也調降全年預期

全球晶片荒尚未結束，汽車廠與其供應商哀鴻遍野，不得不調降下半年預期，令投資者紛紛搖頭離去。

繼通用汽車 (GM-US) 週三令投資者失望後，汽車零件大廠 Magna International (MGA-US) 週五發布財報也調降全年預期，兩家股價均應聲下挫。

Magna 公布 EPS 1.40 美元、營收 90 億美元，分析師原本預期 EPS 1.38 美元、營收 93 億美元。問題在於財測，Magna 預期全寧營收和純益分別約莫 388 億美元和 21 億美元，自先前預期的 409 億美元和 23 億美元調降下來。

華爾街對其 2021 的預期基本上符合 Magna 財測，因此該股價只收低 0.88%。同日 S&P 500 和道指分別上升 0.2% 和 0.4%。

GM 週三發布不那麼樂觀的前景預期後，其股價受到更大的打擊。GM 預期，今年剩餘時間營業獲利約 40 億美元，與上半年約莫 85 億美元的成績相比，連一半都不到，股價隨即重挫 8.9%。

通用和 Magna 的執行長明確地將這一切歸因於晶片短缺。

通用執行長 Mary Barra 在財報電話會議上表示，「目前情況確實仍不穩定，且因為新冠疫情再次浮現，東南亞地區出現了更多的供應鏈問題。」

Magna 的財報電話會議上，執行長 Seetarama Kotagiri 則表示，「考慮到半導體晶片短缺導致日常生產中斷的情形，本季能達到這樣的成績，已經令人開心。」

Kotagiri 繼續解釋，車廠減產損害了 Magna 業務，「由於產量遠低於我們 5 月初的預期，尤其是在北美和歐洲，我們的銷售額遠低於我們對本季度的預期。」

Magna 本預期今年在北美、歐洲和中國組裝產線推出 5880 萬輛汽車，但現在預期下降至 5720 萬輛。

該零件公司可謂全球汽車產業導讀，因其業務與車體、安全系統、座椅以及整車裝配均相關。

因此，有個微妙的重點：晶片短缺仍是一大問題，但汽車需求仍然強勁，正自 2020 年艱困的時期復甦回來，且這點反映在股價上。

截至週五，Magna 今年迄今約上漲 19%，且在 6 月觸及 52 週高點。通用今年迄今約上漲 32%，也同樣在 6 月初觸及 52 週高點。