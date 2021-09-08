〈商品報價〉運價疲軟 BDI連六跌再下挫3%

海岬型運價再度大減逾 2000 美元，加劇巴拿馬型運價不振的損失，波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (7 日) 續跌 115 點，或 3.01% 至 3707 點，連續第六個交易日下跌。

海岬型運費指數 (BCI) 下挫 271 點，或 5.05% 至 5091 點；平均日租金銳減 2245 美元至 42220 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 48 點，或 1.35% 至 3496 點；平均日租金減少 427 美元至 31468 美元。超輕便極限型運費指數 (BSI) 跌 37 點，或 1.12% 至 3256 點。

業內人士表示，短期內颶風造成美國穀物出口量變少，運輸時間拉長，散運市場將通過調節全球航線與船舶來應對。至於整體影響程度，要視電力搶修、港口重建速度而定，因為接下來 10 月是美國穀物傳統出口旺季。

中國 8 月鐵礦砂進口量月增 10.1%，5 個月以來首見回升，收斂鐵礦砂的跌幅，天津港進口價跌 4.96% 至 137.9 美元；連續月紐約鐵礦石則跌 5.49% 至 136.4 美元。

彭博社報導，預期下半年中國房地產與鋼鐵需求將進一步減弱，而 8 月進口量意外回升，部分原因可能是來自巴西的航運較為順暢。