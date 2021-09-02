正德 斥逾16億元添購2艘新船 估散裝市況再好3年

散裝航商正德 (2641-TW) 董事會今 (2) 日通過訂造 2 艘 4 萬噸輕便型高效節能散裝船，每艘造價不高於 3000 萬美元 (約新台幣 8.4 億元)，預計 2023 年上半年交船，展望後市，正德表示，海運需求持續升溫，看好下半年運價仍有向上空間，預料航運景氣上揚可維持至 2024 年，供需要達到平衡尚需幾年時間。

正德今日與 Mitsui & Co., Ltd. 簽約，將在日本 Shin Kurushima Dockyard Co. Ltd. 建造新船，正德董事長蔡邦權表示，尚規劃再造 2 艘 4 萬噸輕便型高效節能船，期在擴展船隊營運規模後，持續提升經營效率和獲利能力。

今年第二季起二手船舶交易市場熱絡，看準趨勢，正德第三季購置 2 艘現有船加入船隊，並於 9 月處分 1 艘舊船，以提升船隊營運效率，截至第三季底止，正德船隊將達 18 艘。

對於散裝展望，正德指出，由於中國、印度、越南和馬來西亞等地區疫情嚴峻，舟山和寧波領港分流上班、天津塞港，再加上偏航、加油、等待裝卸貨、PCR 檢測，船員更替困擾延誤等因素，均影響運力減少超過 3 分之一，同時，貨櫃供需失衡外溢到散裝，使具備載運貨櫃的多功能遠洋散雜貨輪相當搶手。

正德認為，目前輕便型新船訂單數增幅低於 10% 以下，比起過去 10 年間各船型運力增幅約 15% 以上明顯偏低，尤其環保新規陸續上路，老舊船舶航行時須減速甚至提前淘汰，保守估計達供需平衡需要幾年時間，航運景氣上揚應可維持到 2024 年。