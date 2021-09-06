三分鐘讀懂 Integral：DeFi 世界的大宗交易平臺

Integral 使用名爲時間加權平均價格的金融工具和聚合流動性技術，試圖在以太坊網絡上實現低成本的大宗交易。

撰文：Groot

在這輪波瀾壯闊的加密浪潮中，DeFi 既是點燃了市場第一把火的抱薪者，同時也是行業快速發展最大的受益者。「在鏈上重構金融市場」的願景也許在一年多之前還被大多數人所輕視，但時至今日，DeFi 展現出的能量以及其對於加密領域傳統的中心化機構乃至傳統金融市場的影響力，都已無法再被忽視。不過，雖然像 Uniswap 這種頭部去中心化交易所（DEX）已經足以形成以單一應用爲中心的生態圈，DEX 的數量也已經相當可觀，但是這類作爲 DeFi 最重要的基礎設施之一的應用，成交量卻僅能佔市場總量的 3%（CoinGecko 公佈的 8 月 28 日當天數據）。

這種「聲量」與「體量」的巨大落差並非偶然，究其原因，是因爲大多數 DEX 雖然憑藉 AMM 有效緩解了基礎流動性難題，但是這種更適合長尾市場的方案在面對金額較大的「大宗交易」時仍無能爲力。據 Coinbase 今年的二季度報顯示，其 68% 的交易量由體量較大的機構客戶貢獻，巨鯨及機構在加密貨幣市場中的重量級顯而易見。而無法滿足大額資金的需求的結果，自然就是 DEX 成交量佔比的停滯不前。

不過也正是這種「聲量」與「體量」的巨大落差，反而也形成了一個機會，如若能夠有效解決鏈上大宗交易的瓶頸，其潛在的市場規模實際上已不需要太多想象力。而本文將介紹的 Integral 給予自身的定位，正是「專注於執行鏈上大宗交易的 DEX」。

Integral 是什麼？

Integral 可以在以太坊網絡上以非常低的成本實現大宗交易，並且能夠提供優於包括 1inch 以及 Matcha 在內的一系列主流去中心化交易聚合器的價格，甚至在一定的限制條件下可以提供比幣安這種頂級中心化交易所更優的價格。爲了實現上述目標，Integral 使用了名爲時間加權平均價格（TWAP）的金融工具以及聚合流動性技術。

TWAP 是傳統金融機構用於處理大宗交易的通用「技巧」。Integral 採用了 Uniswap 價格預言機，用戶的訂單會進入 Integral 的「延遲智能合約」，訂單會在該合約中停留 5 分鐘後纔會真正與流動性池進行互動並正式進入「交易流程」，而這筆訂單的成交價格取決於預言機提供的過去 5 分鐘內的平均價格。這種設計可以讓交易者以一段時間內的平均價格來執行訂單，以此來降低衝擊成本。而對於流動性提供者來說，這種設計也幾乎杜絕了搶跑交易以及 MEV 等套利的可能性，進而大幅削減了流動性提供者的無常損失。

而 Integral 提出的聚合流動性技術會將流動性池的資本儘可能多地堆積在當前價格附近的區域，並使得這一「利用率」最高的區間內可以擁有近乎無限的流動性，相比於傳統的 AMM 設計可以大幅提高資金利用效率。這一設計與 Uniswap V3 的核心升級非常相似，不過 Integral 聚合流動性設計的推出實際上比 Uniswap V3 推出早了兩個月。

此外 Integral 還通過 OB-AMM 設計吸收了大多數頂級交易所的流動性。OB-AMM 會通過中心化交易所抓取訂單簿數據，同時從去中心化交易所抓取 AMM 曲線，以此獲取幾乎所有的頭部交易所的深度，並且基於這一深度數據來計算獲得 Integral 特有的 AMM 曲線，進而讓流動性提供者的資本能夠聚集在利用率更高的區間之中，進而讓大宗交易交易者獲得近乎最優的成交價格。

官方公佈的數據顯示，在進行 100 萬美元以上規模的單筆交易時，Integral 平臺上的成交價格在 97% 的情況下會優於幣安交易所的表現，相同規模的交易中 Integral 平臺可以實現 0 衝擊成本，而 Coinbase 的衝擊成本近 1%。Integral 推出以來鎖倉量峯值達到 7.5 億美元，開放交易首月累計交易量突破 3.5 億美元。項目在公開種子輪中募得 3200 萬美元，併成爲了 Gitcoin 第九輪捐贈中獲捐贈最高的應用。

此外，Integral 還在今年 7 月上線了價格比較器，可以幫助用戶非常簡便地對比各中心化和去中心化交易所的「實時執行價格」，也就是考慮到待成交金額之後各個平臺所能夠提供的「實際成交價」，相比於單一的「現價」來說，實時執行價格更具參考價值。

原生代幣 ITGR

Integral 在今年 4 月 22 日進行了公開種子輪融資，並推出了代幣 ITGR，ITGR 的總供應量爲 3 萬枚，其中 40% 預留給流動性挖礦獎勵、25% 分配給創始人和團隊、25% 分配給種子輪參與者、5% 分配給顧問和投資者，剩餘 5% 用作初始流動性。其中團隊與顧問的代幣均爲三年線性解鎖。

ITGR 代幣解鎖計劃

項目獲得的收入將會回饋給代幣持有者，這意味着如若持幣達到一定規模，那麼使用 Integral 交易可以實現「0 費率」成交。除此以外 ITGR 也可以通過質押獲取附加收益。

團隊

Integral 目前團隊共有 13 位成員。從立項到運營，團隊中不乏以太坊社區元老的身影。團隊與前 ConsenSys 以及前 OpenZeppelin 的專家也保持着緊密的聯繫。

Integral 的顧問包括 Compound 創始人 Rob Leshner、Gauntlet 創始人 Tarun Chitra、 Polychain Capital 的創始人 Olaf Carlson-Wee 以及 Framework Ventures 的 Micheal 和 Vance。

小結

據官方公佈的產品迭代計劃顯示，Integral 未來會繼續深耕 TWAP 和聚合流動性技術，通過研發更多產品來滿足更多大宗交易需求。計劃內的下一款產品會致力於幫助巨鯨以及投資機構在一定時間內實現大額建倉，而 TWAP 的時間設定也會從當下固定的 5 分鐘進一步豐富，以適配更多個性化需求。

目前越來越多的人已經開始注意到了大多數 DEX 在面對大宗交易時的「無能爲力」所遺漏的一片藍海，而 7 月底 Paradigm 研究合夥人 Dave White 和 Dan Robinson 與 Uniswap 創始人 Hayden Adams 宣佈正在合作設計的新做市模型「時間加權做市商 TWAMM」也正是爲了解決這一痛點，顯而易見的是，Integral 已經在這一賽道佔據了相當明顯的領先身位。