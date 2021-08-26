三星摺疊新機在印度引爆預購熱潮 9/10正式上市

三星電子 (005930-KR) 新推出的兩款摺疊式智慧型手機「Galaxy Z Fold 3」和「Galaxy Z Flip 3」繼南韓國內掀起預購熱潮之後，日前在印度市場開始接受消費者預購也同樣出現熱烈回響。

據《韓聯社》26 日 (週四) 報導，三星電子的印度分公司於同 (26) 日表示，Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3 兩款摺疊新機在本週二 (24 日) 啟動預購活動，預購量和去年的 Galaxy Note20 相比高出 2.7 倍。

Galaxy Z Fold 3 (圖片：AFP)

雖然三星電子沒有公布具體數字，不過在印度當地的手機市場、主流產品向來是以中低階為主，有如此成績也實屬難得。

去 (2020) 年印度的智慧型手機市場受到疫情影響，銷售表現差強人意；不過在邁入今年之後也出現急遽增長。根據研調機構 Counterpoint Research 的調查數據，印度 2021 年 Q1 的智慧型手機出貨量大增 23% 至 3800 萬支。

三星這兩款摺疊新機即將於 9 月 10 日正式在印度市場上市，Galaxy Z Fold 3 的售價從 14.999 萬盧比起跳 (容量 256GB)，Galaxy Z Flip 3 的售價從 84999 盧比起跳 (容量 128GB)。

另一方面，在南韓國內的預購表現方面，從 8 月 17 日開始接受預購至 8 月 23 日的一週期間累計達 92 萬支，大約是 Note20 的 1.3 倍、S21 的 1.8 倍。在 8 月 24 日接受預購客戶辦理開通當天，約有 27 萬支完成手續，也創下三星預購新機開通的歷史新高。

而台灣市場也在 8 月 26 日至 9 月 5 日期間開放這兩款新機的預購，全機種也即將在 9 月 10 日於全台各大通路上市。