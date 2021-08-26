三星摺疊機親民價格策略奏效 有望擠進熱銷前十大

三星今 (26) 日展開摺疊新機 Galaxy Z Fold3 與 Filp3 5G 預購，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，今年新機強調親民價格，Galaxy Z Flip3 比重上看 7 成，並擠進前十大熱銷機種。

台灣三星原預估 Galaxy Z Fold3 5G 與 Galaxy Z Flip3 5G 預購比例各占 20%、80%，隨著售價釋出後，看好台灣首月銷售比例可達 40%、60%，年底預估比例約為 30%、70%。

陳啟蒙表示，摺疊新機透過價格門檻降、行銷資源投入，加上電信商補貼，預期 Galaxy Z Flip3 將在銷售滿一個月後，打入熱銷前十大機種。

三星因應疫情，強化線上通路佈局，除了導入線上訂購、超商取貨外，同時強化與三大電商合作，增加觸及消費者，期望能帶動三星線上銷售成長，預期年底前線上銷售通路銷售業績比重可攀升至 15%，明年再提升至 20%。

整體手機趨勢方面，陳啟蒙觀察，目前 8 月手機市場熱度，較 7 月有 10% 成長，迎接下半年各促銷檔期，加上摺疊機價格親民，與電信業者積極活絡 5G 市場，看好下半年銷售將優於上半年。

三星摺疊新機預購報捷，與時尚品牌 Thom Browne 跨界合作的 Galaxy Z Fold3︱Flip3 5G Thom Browne Edition 限量版，新機開放預約後，5 分鐘內登記額滿；中華電 (2412-TW) 網路門市啟動限量預購，約在 2 小時同樣額滿，其中以 Galaxy Z Flip3 5G 256G、絨絲白最搶手。