「美版PTT」Reddit準備上市 估值或超150億美元

週四 (2 日) 路透社引述消息人士報導，美國知名的社群網站 Reddit 正尋求聘請投資銀行家和律師，為其在紐約的首次公開募股 (IPO) 做好準備，預測估值將超過 150 億美元。

號稱「美版 PTT」的知名網路論壇 Reddit 準備上市消息時有耳聞，該公司今年 3 月任命前 Snap 首任財務長 Drew Vollero 作為該公司的財務長，據傳就是為了 IPO 做好準備。

Reddit 執行長 Steve Huffman 曾表態稱，該公司並沒有設定上市時間表。

週四 (2 日) 消息人士透露，Reddit 為其在紐約的 IPO 正尋求聘請投資銀行家和律師。

Reddit 在上個月的一輪私人融資中估值為 100 億美元。消息人士稱，到明年年初 IPO 時，Reddit 希望其估值將超過 150 億美元，但 IPO 的時間和規模取決於市場情況。

Reddit 創立於 2005 年，目前日訪人數超過 5200 萬人，擁有超過 10 萬個主題社群或論壇，以及近 1100 萬會員。

Reddit 營收來源主要是廣告，第二季廣告營收達 1 億美元，比去年同期增長近 3 倍。Reddit 投資者包括富達投資、紅杉資本和騰訊控股。

GameStop 逼空事件引發蝴蝶效應，軋空潮席捲金融市場 (圖片：AFP)

今年初 Reddit 知名論壇「WallStreetBets」熱炒「迷因股」(meme stocks)，造成軋空潮席捲金融市場。在散戶聯手拉抬股價下，放空者被迫進行回補，推動今年電玩零售商 GME、黑莓、溫蒂漢堡等迷因股價飆升。

Reddit 執行長 Steve Huffman 對此曾點評，WallStreetBets 的散戶們暴露能進入金融市場的人，以及局外人間的鴻溝。