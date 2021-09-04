空軍認輸！蘋果iPhone 13料將迎強勁市場需求

蘋果近期股價屢創新高，Wedbush 等多家華爾街投行都持續看好蘋果後市，就連長期空軍都認輸投降。

週五 (3 日) 投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示，在蘋果 iPhone 13 新機發布之前，iPhone 的市場需求依然強勁。

Wedbush 一向被市場視為蘋果大多頭，自 iPhone 12 問世以來，Wedbush 分析師 Daniel Ives 就一直高唱「蘋果將迎前所未有的超級週期。」

自 iPhone 12 問世以來，Wedbush 分析師 Daniel Ives 就一直高唱「蘋果將迎前所未有的超級週期。」 (圖片：AFP)

Daniel Ives 基於 iPhone 手機的亞洲供應鏈調查研判，今年下半年新 iPhone 產量仍在 1.3 億至 1.5 億部之間。

Daniel Ives 週五給客戶的一份報告中寫道：「iPhone 13 似乎占了第三季 iPhone 銷量的 35%-45%，這種樂觀的前景讓我們更有信心，2021 年新機發布時間將是正常的 (iPhone 13 將在 9 月的第三週發布)。」

Daniel Ives 依舊非常看多科技股，認為蘋果是個股首選。他重申蘋果「增持」評級和 185 美元的目標價，並預測蘋果市值在未來 6 -12 個月將達 3 兆美元。

除了長期蘋果多頭 Wedbush，研究機構 Fairlead Strategies 也對蘋果後市表示樂觀。

Fairlead Strategies 分析師 Katie Stockton 研判，蘋果股價在突破歷史新高後仍有 10% 的上漲空間。

Katie Stockton 稱，蘋果股價確認突破關鍵阻力位 150 美元後，該阻力位將變成支撐位，目前蘋果的預期目標價為 168 美元。

Wedbush 認為，蘋果 iPhone 13 將迎來強勁的市場需求 (圖片：appleinsider)

一直看空蘋果的 Wolfe Research 分析師 Jeffrey Kvaal 在不斷遭打臉後，近期也轉向多頭行列。

Jeffrey Kvaal 認為，iPhone 12 的強勁需求將延續到新產品，將為 iPhone 13 系列產品銷量打下堅實的基礎。他還將 iPhone 的平均售價 (ASP) 預期提高至 833 美元。

Kvaa 將蘋果股價評級上調至「與大盤持平」，目標價上修至每股 155 美元。