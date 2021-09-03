聯準會最快明年底才升息 ESG股票基金後市看俏

聯準會可能在今年底縮減購債規模，屆時恐衝擊股市表現，但法人認為，聯準會最快也要等 2022 年底前才會升息，目前全球股市仍具獲利支撐，尤其看好納入 ESG 性質的股票型基金。

聯準會主席鮑威爾在全球央行年會上強調，逐步縮減 QE 不能解讀為升息訊號，重申 Fed 並無升息的急迫性。市場預期，Fed 最快將於 2022 年底前、甚至 2023 年上半年才可能升息。

柏瑞投信指出，疫後全球經濟持續復甦，全球股市仍具獲利支撐，觀察市場資金仍持續流向全球股票型基金，後市仍值得期待，以美股為例，根據 Bloomberg 統計，過去 50 年來截至 2021/7/31 的 S&P500 指數表現，美股在連漲 6 個月後進場，1 年後平均仍有 8.3% 的漲幅。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，雖然大盤還有上漲空間，不過齊漲恐告段落，且波動可能加劇，若能跳脫大盤思維，仍有很多個別機會值得掌握。

但漢遠說，市場輪動快速，操作策略也要有所調整，回測近 10 年公債殖利率主要走揚升息期間，柏瑞 ESG 量化全球股票策略不僅有機會表現勝過 MSCI 世界指數，也能贏過 MSCI ESG Leader 指數，是升息環境下相對理想的選擇。

根據富達研究顯示, 企業的永續特質與其歷年股息增長間存在關連性，歸納過去數據，在多種經濟情境下 ESG 領導者似乎均較 ESG 落後者，且更有能力長期提供具有吸引力的股息增長。

富達投信指出，平均而言，永續性投資評級為 A 級企業的歷年股息增長比例最高, 平均增長超過 5%, 而 D 級和 E 級企業的平均股息增長比例則最低。

富達投信分析，ESG 素質與股息增長具關聯性，主要是企業如能對環境及社會風險進行良好管控，將有助公司避免產生更高的監管成本、訴訟、品牌受損及擱淺資產等。

此外, 良好的企業治理可降低企業出現過度槓桿的資產負債表，或減少出現高風險且有損企業價值的併購等相關危機，不僅企業能保護本身的獲利，也有餘裕可分配利潤給股東。