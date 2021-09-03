我們會簡明扼要地介紹使用工具箱的架構及最有效應用它的方法。

在設計思考時，我們會套用設計師經常使用的方法，使用設計思考的重複性流程，從問題描述直到解決問題。這裡的目標是在各種創意技巧的輔助下，儘量提出五花八門的想法，就算是「瘋狂」的想法也沒關係；這樣的創意工作方法以同時刺激左右腦為目標。在通往解決方案的「旅程」中，我們為了在最後得到符合使用者需求「可取性」（desirability）的解決方案，可以儘量提出重複方法、跳躍思想與不同想法的組合。接著，我們必須考慮解決方案的經濟上的「可行性」（viability）及技術上的「可能性」（feasibility）。在找尋解決方案的過程中，高容錯性十分重要，尤其在發想初期階段。

本書介紹的工具與方法，不過是達成目的用的手段，換言之，我們一定會視情況調整工具。非要用寥寥數語說明設計思考的話，我們還是得補充一句：在設計思考的過程中，可以的話，我們會儘量以跨領域團隊為單位完成工作。團隊成員最好多是「T 型人」，這類人不僅在特定領域有深刻的見解，還對其他領域有廣泛且或深或淺的認識。團隊組成越是多元（包括不同地區、文化、年齡與性別），對設計思考流程就越有幫助，還有助於破除狹隘的思考模式。設計思考心態的一個核心面向，是以他人的想法為基礎進行進一步建設，而不是費心思爭奪所有權或互相競爭。我們之後會再詳述設計思考流程與設計思考思維。

《工具箱》裡有哪些工具？

我們編寫《設計思考工具箱》（以下簡稱工具箱），希望能以簡潔明瞭的方式，呈現出設計思考過程中最重要的方法與工具。為此，我們調查了 2500 多名設計思考者的想法，請他們在設計思考循環各階段共 150 種工具之中挑選自己偏好的幾種，試圖找出最有用且最受設計思考社群喜愛的工具。說到這裡，我們想感謝國際設計思考社群，謝謝成員們在互相鼓勵下參與問卷調查，達到世界各洲都有設計思考者參與研究的盛況。調查研究幫助我們在《工具箱》中進行討論，探討設計思考社群心目中對生活中應用設計思考心態最有助益的所有工具。

我們和企業與大學合作，發現使用者希望有人推出簡易的參考書，而剛開始摸索設計思考的使用者更是有這樣的需求。於是，我們挑選了 50 多種工具，請百餘位專家進行介紹。

《工具箱》的架構是什麼？

我們首先在《工具箱》中討論設計思考思維與設計思考流程，作為本書的前言，並參照流程將個別工具與方法分門別類。除此之外，我們在本書內頁提供列表，除了幫助讀者閱讀本書之外，還是組織工作坊的實用工具。書末的「快速查詢工具」與「規劃畫布」工作坊，也有助於在流程早期就將工作坊相關的準備與規劃轉變成正面經驗。

《工具箱》並不是⋯⋯

我們編寫本書時，生怕《工具箱》被寫成一本「食譜」。我們認為，除了介紹工具以外，各個此工具如何應用也非常重要，我們也儘量指出這些工具在哪些工作階段能帶來最大的效益。無論是在表格或每種工具的介紹開頭，我們都用一個或半個圓形圖示示意該工具在各階段的效益。

每個設計思考工作坊的設計者，都該發展出自己的一套觀念，知道各種工具與方法該在何時使用、如何使用，並在每次設計思考工作坊、面對每個設計挑戰時，將方法調整後，應用在不同的情境中。

除此之外，《工具箱》還有什麼功用？

我們以常見的畫布模型、清單與同理心地圖形式，在線上提供工作工具（請見 www.dt-toolbook.com）。此外，由於暖身活動有助於在設計思考工作坊開始時營造正面的氣氛，所以我們也在《工具箱》中分享六種破冰小遊戲。

如上所述，我們不想寫一本設計思考食譜，這對我們非常重要。我們希望本書描述的工具與方法，被當作樣板與指南使用。因此，《工具箱》也會呈現其他設計思考者使用工具的方法，並分享他們從中獲得的見解與經驗。說到底，我們使用的工具與方法，必須適合工作坊情境、問題聲明及專案參與者。

我們都有慘痛的切身經歷，知道在錯誤的時間使用錯誤的方法，實踐詳細卻毫無彈性的專案，不僅會給工作坊參與者很差的體驗，而且還會導向最糟的結局：工作坊結束時，參與者不僅沒提出可行的解決方案，就連問題本身也沒有真正被處理到。在經歷這樣的煎熬之後，團隊可能只參加那麼一次設計思考工作坊就會產生排斥心理，之後再也不願意進行設計思考了。

這就表示，設計思考雖然會用到工具與方法，這兩者並不是最重要的元素；重點是，我們必須利用經驗與對設計思考的認知，以標靶方式套用這些方法，並且因時制宜。有些方法與模板都有調整空間，而我們在使用它們之前也應該進行調整。

愛它！改變它！或離開它！

自己多次參加設計思考工作坊之後，你能從他人身上學習，或和其他參與者一同找尋各種工具的最佳應用方法，得到寶貴的經驗。對設計思考促進者與使用者而言，終身學習可是基本原則！

設計思考工作坊並不會照著「食譜」一個口令一個動作進行！

來源：寶鼎出版