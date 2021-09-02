Q4消費旺季倒數 亞股、美股受惠看漲

時序邁入第 3 季尾聲，市場期待第四季傳統銷售旺季行情，保德信投信指出，統計 2010 年以來全球主要指數的表現，MSCI 世界指數第四季平均上漲 4.16%，若進一步來看各指數漲幅，則以亞股與美股漲勢超前，其中亞股又以滬深 300、上海綜合、日經 225、印尼、印度股市漲勢相對亮眼，美股則是道瓊、那斯達克、S&P 500 三大指數同時進榜。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，亞股與全球景氣高度連動，第四季向來是全球購物旺季，包括感恩節、聖誕節、元旦新年，以及中國十一黃金週、雙 11 等節慶加持，在供應鏈拉貨與中國內需消費市場暢旺的雙動力帶動之下，挹注陸股表現。

許智洋指出，即使扣除去年第四季全球股市因為疫情跌深後的強勁反彈，包括滬深 300 與上海綜合指數自 2010 年以來的平均漲幅仍達 6.66%、5.32%，遠高於 MSCI 世界指數同期 3.22% 的表現。

雖然中國官方為了貫徹十四五計畫的「共同富裕」基調，近期頻頻加強產業的監管力道，引發中概股重挫導致 A 股承壓，但保德信投信認為，A 股成分股主要以內需為主，部分產業仍受惠政府長期支持，在經濟基本面仍未受影響下，預估待市場情緒宣洩後，A 股有望回歸基本面表現。

許智洋認為，滬深 300 指數自 2 月高點修正以來，目前本益比已回落至 13.43 倍，低於歷史均值，評價面具投資吸引力，另外 A 股企業獲利今年持續獲得上修，預期全年可實現 20% 至 25% 的年增率，在低估值加上獲利成長驅動之下，又有第四季旺季行情加持，可望支撐 A 股下半年上漲。