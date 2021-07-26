與美股表現脫鉤 三因素嚇跑資金撤離亞股

儘管美股屢創新高，但資金對亞股卻呈縮手觀望態度，在聯準會會議、美即將公布 GDP 與個人消費支出等總經數據影響下，導致資金撤離亞股，其中以台股單周遭賣超 16 億美元，賣壓相對沉重，但預期在基本面支撐下，外資的賣壓可望逐步和緩。

近期外資動向不一，雖然美股頻創高，但隨著本週聯準會會議即將登場，加上美國也將公布第二季的 GDP 與 6 月個人消費支出物價指數 (PCE) 等數據，都讓資金陷入觀望狀態。

保德信投信指出，在變數未定的干擾下，國際資金對海外市場動向迅速轉趨保守，上週對亞股多站在賣方，尤其前一周獲得買盤進駐的台、韓股市，上周遭外資反手調節，成了賣壓最沉重的市場，其中台股遭外資資金淨流出超過 16 億美元最多，韓國股市賣超將近 6 億美元為第二名的亞洲苦主。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台灣外銷訂單連 16 紅，經濟部公布 6 月外銷訂單 537.3 億美元，創歷年同月新高，年增 31.1%；加上第 2 季及上半年金額亦同創歷年同期新高，隨全球經濟穩健復甦及下半年進入消費性電子新品備貨旺季，預期第三季接單動能可望續強。

葉獻文指出，目前市場大多聚焦蘋果 9 月的新機發表，屆時可望帶動蘋果供應鏈新一波拉貨潮，預估今年新 iPhone 產量上看 9000 萬部，相較去年可望提高 20%，有利於蘋果供應鏈營收表現。

葉獻文表示，傳統旺季與下半年營收展望俱佳帶動下，資金有逐步回流電子股的態勢，上週電子股成交比重升溫至 4 成以上，資金呈現健康輪動，預期本週將聚焦聯準會的會議結果，以及蘋果、AMD 等龍頭大廠將公布財報，外資態度將維持保守，預期仍維持高檔震盪格局。

保德信投信表示，主要亞股整體經濟前景展望並未改變，在看好下半歐美報復性消費即將展開的挹注之下，不論企業獲利面或是經濟基本面表現無虞，這波外資賣壓研判應是資金被動調節成分居多。