【野村投信】聯準會鴿派言論帶動資金行情

焦點訊息：

當沖警示及處置股票新制於 8/27 始實施，第一天合計有 19 檔因當沖比過高列入注意股票，雖有投資人認為新制將影響台股整體成交量，但證交所強調警示股只是提醒投資人之用，不宜過度解讀。

晶圓代工廠台積電傳出全面調漲代工價格，包含 7 奈米及 5 奈米的先進製程漲價約 7% 至 9%，其餘成熟製程漲價約 20%。其他大廠除先前早已開始漲價的聯電，近日甚至傳出三星亦將跟隨台積電調漲報價，顯示整體半導體產能吃緊狀況嚴峻，恐將再延續至少一年。

經理人觀點：

聯準會鴿派言論帶動資金行情：

上週五聯準會主席鮑爾在傑克森洞年會表示，因美國經濟已達成進展目標，今年開始將會放慢資產購買步伐，但同時強調這不代表聯準會將走向升息，基準利率會維持在目前水平，並將持續觀察就業狀況及通膨數據並做出調整。此鴿派言論消彌市場對加息時程提前之擔憂，我們認為今、明兩年的資金仍將呈寬鬆，有助股市上攻。

投資人要有成長率放緩的心理準備：

在第二季財報季結束後，將迎來八月的月營收公告。受到去年 WFH 趨勢帶動，電子業整體表現相當亮眼，墊高營收、獲利成長基期，我們認為在東南亞國家疫情加劇，拖累工廠生產，以及航運準班率持續下探影響出貨進度等因素下，營收成長率將恐無法見到像過去井噴式的成長。

APPLE 股價創高，細選蘋概股：

經過一個多月的區間整理，在步入九月可望發表新機 iPhone 13 之際，APPLE 股價再次創新高，顯示投資人對於今年新機期待仍高，在銷售量持續成長之下將帶動蘋概股表現，惟目前看起來相關個股並不是雨露均霑，我們認為有規格升級、用量增加以及市占率擴大等題材的族群較有表現機會。

台股量縮，不要再想「量先價行」：

近期台股成交量萎靡，多在三千億元左右，我們認為主要是因過去熱門標的如航運及鋼鐵類股，近期股價表現較為疲軟，降低投資樂觀氣氛，加上當沖警示及處置條款上路，影響當沖客交易意願所致。但我們目前觀察到電子股的資金狀況相較前兩個月已轉好，因此認為台股量縮將使選股回歸基本面，如半導體、高速傳輸、ABF 載板等應用持續增加、成長趨勢確立的族群，待近期籌碼沉澱後，較有機會迎來反映明年樂觀展望的漲勢。

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