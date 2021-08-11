後疫情時代 新興亞股可望靠疫苗接種拚反彈行情

後疫情時代施打疫苗成為經濟復甦的關鍵之一，法人認為，新興亞洲目前疫苗接種率雖相對落後，但從股價淨值比來看，只要疫苗接種率提升，經濟可望復甦轉強，有機會啟動落後補漲行情。

瀚亞投資表示，今年陸股雖有監理政策的不利因素，進而拖累科技股表現，但從指數估值或個別股票長期機會來看，投資機會仍相當吸引人，其中 MSCI 中國指數未來 12 個月預測本益比為 16 倍，股市估值相對合理。

瀚亞投資表示，預估中國今年企業盈餘將增長 23%，2022 年將增長 15%，滬深 300 指數同樣如此，12 個月預測本益比為 15.3 倍；預計 2021 年及 2022 年的企業盈餘將分別增長 23% 及 13%。

瀚亞投資建議，應納入科技股作為投資組合的核心，因為科技創新及自給自足屬於中國政府增長議程的關鍵支柱，中國當局亦加大對國內科技研發的支持力道。同時，隨著中國成為全球最大電動車市場，也看到中國國內電動車供應鏈企業的重大創新成果。

此外，物業管理及物流公司也有潛力可期，主要因為相關服務需求不斷增長。相比房地產開發商，物業管理屬於輕資產業務，經常性收入穩定，加上中國電子商務市場不斷增長，讓倉儲物流越加重要。

在官方對各產業規範的風波下，陸股上週出現跌深彈升，保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，阿里巴巴最新公布財報符合市場預期，但市場更關注自 2021 年以來中國加大平台經濟的反壟斷監管力道，例如中國官媒近日抨擊遊戲產業為「精神鴉片」而對未成年有負面影響，中國網路龍頭大廠也順應政策方向，將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶線上時間限制。

至於總經數據方面，許智洋指出，中國公布財新服務業 PMI 優於預期，由上月的 50.3 大幅上升至 54.9，優於市場預期的 50.5，但滬深 300 指數的波動率連續兩週大幅上升，顯現市場投資情緒仍步步為營，本週可觀察能否站回年線，將是扭轉近期弱勢的關鍵。