中國健康醫療投資總額破兆元 台藥局搶灘擴點

國際會計師事務所普華永道最新報告指出，截至今年上半年，中國醫療健康服務併購投資總額累計超過人民幣 2800 億元 (約新台幣 1.21 兆元)，其中，醫療大健康市場規模年複合成長率達 13%，台連鎖藥局杏一 (4175-TW)、大樹 (6469-TW) 看準商機，搶灘市場擴展門市。

據報告顯示，中國因醫療消費需求釋放及醫療體系政策提升，自新醫改以來，中國大健康產業投資熱度顯著提升，市場規模已達到人民幣 13 兆元，且在過去 8 年高速發展，年複合成長率高達 13%，已經躍居全球第二大市場。

台連鎖藥局看準中國醫療制度近年開始調整，大開自費市場大門，新制度可讓一般藥局也能提供處方箋，加上醫院端藥品補助費用降低、可補助的藥品減少等，民眾用藥需求不減下，多數轉往一般藥局購買自費藥品。

杏一已在中國設立 16 家門市，複製台灣營運模式，約有半數為醫院型門市，原目標展店數每年 10% 成長，但近期受到疫情影響、醫院管制嚴格，新門市展店進度被迫暫停，預計下半年會先開設一家門市。

大樹直到近兩年才開始啟動跨海展店計畫，繼去年取得日本藥局 SUGI 台、中、港、澳獨家代理權，除在台灣設立首個 SUGI 藥局店中店外，雙方已開始討論商業模式，規劃明年進軍中國市場、設立首家門市。

普華永道觀察，中國大健康產業有七大趨勢，包括營利醫院控股收購增加、集團化與連鎖化的趨勢加速、醫美成為成為領域新寵、證券市場監管保持強勢、跨界投資者透過交易併購構，建醫療大健康生態圈、逐步擴大醫院紓困或債務重組，以及數位醫療投資熱度持續升溫。