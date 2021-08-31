〈興能高股東會〉與歐系手錶廠開案合作 高電壓電池新品開始送樣

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 今 (31) 日召開股東會，針對新品進度，技術長沈志鴻表示，近來智慧手錶趨勢盛行，各家品牌廠也積極搶進，尤其是 4.45 伏的高電壓電池新品已接獲許多客戶詢問，客戶其中之一為歐系手錶品牌。

業務副總王光昌指出，興能高近年積極布局新應用市場，近期效益也逐步顯現，包括自行車、醫療業務，兩大領域近來因客戶受 IC 缺料影響小，營收均穩定成長。

尤其在醫療產品，興能高透過與美系醫材大廠合作，提供胰島素注射器、低周波治療器及智慧針筒等電池，預計新一代胰島素注射器的電池將在下半年開始放量出貨，屆時可望挹注營收，且因其毛利率高達 5 成以上，有助產品組合優化。

另外，隨著健康量測成為智慧手錶功能，對於電池的續航要求也提升，興能高為滿足客戶需求，研發高能量密度的電池，以提高充電電壓，沈志鴻說明，現今客戶採用主流已從過去的 4.2 伏，提高至 4.45 伏，預計未來會再往 4.48 伏，甚至是 4.5 伏前進，銷售單價也可望較現今再提高 10%。

興能高今年第一季營收仍以藍芽及音樂耳機為主，比重達 52%，手機及電腦周邊約 16%，音響約 11%，穿戴裝置 5.3%，醫療約 4.9%，充電器約 4.3%，其他包括自行車為 6.4%。