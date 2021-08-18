杏一總店數將衝至300家 毛利率同步回溫

杏一 (4157-TW) 今 (18) 日舉行線上法說，展望後市，總經理蔡德忠表示，明年將拓展約 30 家新門市，包括社區型與醫院型門市，全台總店數將突破 300 家，此外，期望醫院型門市擺脫疫情陰霾後，營運同步回溫，帶動毛利率成長。

杏一全台共有 287 家門市、中國共有 16 家，蔡德忠指出，台灣市場自開始拓展社區型門市後，門市數已攀升至 60 家，營收比重近 2 成，看準民眾仍有購買處方用藥需求，未來社區型門市將擴大健保藥局數量。

醫院型門市方面，蔡德忠坦言，由於營收比重高達 8 成，持續受到疫情衝擊，門市人流量下降 2-3 成，導致營收、毛利率下滑，若下半年國內疫情趨緩、逐步解封，預期看病剛性需求將會快速恢復，營運將有機會顯著成長。

蔡德忠說，目前展店數目標仍維持年增 10%，明年將拓展約 30 家新門市，預期社區型門市拓展數將高於醫院型門市，其中，醫院型門市鎖定土城等中大型醫院陸續落成，以及既有醫院蓋新大樓等，都是未來爭取展店標的。

中國門市以醫院型門市為主，蔡德忠表示，展店數目標同樣維持每年 10% 成長，不過去年中國疫情嚴峻，醫院管制嚴格，新門市展店進度被迫暫停，近期則是會先開設一家門市。

杏一受惠防疫產品銷售動能延續，加上新門市陸續貢獻營收，7 月營收 5.25 億元，月減 12%、年增 8.66%；前 7 月營收 37.06 億元，年增 12.2%。