iPhone衛星通訊再等等！彭博：不太可能明年前推出

彭博周一 (30 日) 引述消息人士報導，蘋果 (AAPL-US) iPhone 導入衛星傳輸功能的計畫將著重在緊急用途上，允許用戶向緊急服務發送簡訊、通報重大事故，但這些功能不太可能在明年前就準備好推出。

消息人士表示，蘋果正在開發至少兩種採用衛星網路的緊急功能，並將在未來 iPhone 上發佈。

蘋果 2017 年來開始研究、探索衛星傳輸技術，天風證券分析師郭明錤周一表示，蘋果可能與 Globalstar (GSAT-US) 合作在 iPhone 13 推出衛星功能，引發市場熱議。

這項消息也引發另一種猜測，部份人士認為 iPhone 未來將成為衛星手機，使用戶不須依賴手機網路就能上網，但消息人士表示，蘋果計劃最初服務範圍將以緊急用途為主。

彭博也引述另一位消息人士表示，儘管即將推出的 iPhone 可能搭載衛星通訊所需硬體，但這些功能不太可能在明年前就推出，有機會在發佈前有所更動或取消。

報導表示，蘋果第一個衛星功能是「緊急衛星訊息」，當沒有網路、電話訊號時，用戶可以透過衛星網路對緊急服務、聯絡人發送簡訊。第二個功能是「緊急通報工具」，可通報重大事件，如飛機失事、沉船等。

蘋果將衛星通訊計畫命名為 Stewie，將限制簡訊字數並能自動發送給緊急聯絡人，此功能有利山區或湖泊等偏遠、沒有網路服務的地區。蘋果甚至考慮最終部署自己的衛星，但短期仍可能先依賴現有的衛星網路。

另外，這也意味蘋果將與 Garmin 較勁，後者允許用戶透過衛星網絡發送簡訊或求救。此外，若要能連接到衛星，蘋果需要相關傳輸晶片，目前還不清楚蘋果的衛星系統將利用哪些緊急服務或供應商。蘋果曾表示已與一家公司簽署開發新服務的協議，目前市場猜測 Globalstar 將獲採用。

消息指出，蘋果並未與 Globalstar 的競爭對手 Iridium Communications (IRDM-US) 合作。產業分析師 Tim Farrar 表示，另一家衛星公司 Omnispace 也尚未承諾將建置可以支持此類服務的系統。