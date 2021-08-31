研究：莫德納疫苗產生的抗體是輝瑞疫苗的2倍多

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，各國積極推行疫苗接種。有外媒指出，在一項比較免疫反應的研究當中，莫德納 (MRNA-US) 的疫苗所產生的抗體數量是輝瑞 (PFE-US) 疫苗的兩倍多。

在一項針對比利時一家主要醫院近 2,500 名人員的研究發現，接種兩劑莫德納疫苗的個體抗體水平平均為每毫升 2,881 個單位，相比之下，注射兩劑輝瑞疫苗的個體抗體水平平均為每毫升 1,108 單位。

研究中表明，造成差異可能有幾項原因可以解釋，其中包含莫德納疫苗中的活性成分含量更高，達到 100 微克，相較之下輝瑞僅有 30 微克。此外，施打莫德納疫苗的間隔時間長達 4 週，而輝瑞疫苗的間隔時間為 3 週。

美國梅約診所醫療機構 (Mayo Clinic Health System) 的研究也顯示，與輝瑞疫苗相比，莫德納疫苗可將感染新型冠狀病毒 SARS-CoV-2 的風險降低兩倍。

先前也有研究表明，在 Delta 病毒快速傳播下，輝瑞疫苗在 7 月份對新冠肺炎的有效性只有 42%，另一方面，莫德納疫苗仍然有 76% 的效力。在防範住院治療上，莫德納疫苗的有效性為 92%，輝瑞的為 85%。

研究指出，比較包括佛羅里達州和明尼蘇達州在內的多個州的數據，數據一致表明，莫德納出現突破性感染的風險可能較小。

不過，先前有知情人士透露，接種莫德納疫苗者出現心肌炎的機率，是輝瑞疫苗的 2.5 倍。據了解，美國的調查主要集中在加拿大一份研究，該研究顯示 30 歲以下男子施打莫德納疫苗後，有較高機率發生心肌炎。