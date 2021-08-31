股神過91歲生日！巴菲特投資日本商社一周年賺進20億美元 

「股神」巴菲特在周一 (8 月 30 日) 年滿 91 歲，波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 去年 8 月底宣布的日本五大商社投資案也屆滿一年，彭博報導，經過一整年，持股價值累計增加約 20 億美元。

拜商品價格大漲之賜，日本五大商社投報率超過 30%，跑贏日本東證指數同期的 21% 漲幅 (未計股利收益)。

巴菲特對日本商社的投資雖然獲致成功，卻沒有在國際社會引起太大回響。許多投資人因為疫情發展、日本政壇領導階層的不確定性，而對日股裹足不前。

五大商社為伊藤忠商事、丸紅商事、三菱商事、住友商事和三井物產，這筆投資符合巴菲特投資認識產業的哲學，時機則正逢首相安倍晉三將下台。

五大商社和東證指數 (綠線) 的股價表現。圖取自 Bloomberg

安倍下台是日本七年多來首次權力交接，當時日本防疫優於大部分經濟體，菅義偉挾著逼近歷史高點的支持率接任首相，日經指數一路水漲船高，今年 2 月突破 3 萬點，是 31 年來首見。

但日經指數在觸頂後逐步下降，如今日本疫情反彈，疫苗接種率落後歐美，而菅義偉支持率降到低點，即使東京奧運風光落幕，仍無助於拉抬民調。外資正在反手賣出日股，東證指數今年來僅漲 8.1%，落後標普 500 指數同期 21% 漲幅。

巴菲特對日本五大商社持股至今沒有太大變動 (持股變動超過 1 個百分點需向主管機關呈報)，同時，波克夏這一年來對日股並無重大投資 (對日企持股超過 5% 需申報)。

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