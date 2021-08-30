印度新冠疫苗生產擴大 可望於數月內重啟出口

印度的新冠疫苗生產量增加，加上當地有半數以上成人至少已接受過一次疫苗接種，該國很可能在近幾個月內重啟疫苗出口，而且預料到了明年初前後、疫苗的出口數量還有機會增加。

印度過去有向近 100 個國家捐贈或銷售了 6600 萬劑的新冠疫苗，但由於印度國內的疫情惡化，也於 2021 年 4 月中旬禁止出口新冠疫苗，優先用於該國國內的疫苗接種。為此，也導致了非洲和南亞各國的新冠疫苗接種計畫大亂。

不過印度的疫苗接種次數，在本 (8) 月 27 日當天突破了 1000 萬次，還有該國的疫苗生產自從 4 月以來也增加到了 2 倍以上，預料在接下來的幾個禮拜期間還會持續擴大。

印度新增了數條全新的疫苗生產線，印度醫藥品廠商 Cadila Healthcare 自主研發的新冠疫苗也在日前取得了使用許可。還有俄羅斯的新冠疫苗「衛星 - V」(Sputnik V) 在印度當地的商業生產，也正如火如荼的展開當中。

根據「路透社」30 日報導，有知情人士透露全球最大的疫苗生產商、印度血清研究所 (Serum Institute of India，SII)，目前每個月可生產 1.5 億劑的 AZ 疫苗，是今年 4 月時點 (月產 6500 萬劑) 的 2 倍以上。

消息人士指出，疫苗出口的確切日期還不明確，而該公司則是希望能在近幾個月內重啟出口。