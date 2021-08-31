保時捷攜手森那美 在馬來西亞設汽車組裝廠

德國保時捷 (Porsche) 30 日 (週一) 宣布，將與馬來西亞的森那美 (Sime Darby) 集團合作，2022 年在馬來西亞興建汽車組裝廠，這是保時捷在歐洲地區以外的首座汽車組裝廠，未來將負責東南亞市場的汽車組裝作業。

此外，由於亞洲市場還有很大的發展空間，保時捷也決定在中國上海設立研發據點，深入亞洲市場。保時捷未來馬來西亞工廠汽車組裝，將使用德國等地工廠所供應的散裝料件 (KD 件)。

保時捷負責生產及物流的董事 Albrecht Reimold 表示，馬來西亞工廠的規模和生產能力雖然不大，卻展現保時捷有心耕耘該市場的決心。

此外，保時捷也計畫 2022 年之後要在上海設立研發據點，也是在歐洲及北美之外的另一個全新研發據點。

對保時捷而言，中國是最大市場，銷量連 6 年在全球居冠，為了讓產品能更貼近中國客戶需求，保時捷決定在上海設立研發據點、理解當地客戶所需，雖然沒有在當地設廠，不過設有數位子公司、及從事技術服務的子公司。

保時捷最主要的研發及生產據點，多集中在總公司所在地的德國南部斯圖加特一帶，2020 年共賣出 27 萬輛車，其中光是中國市場就占了 33%，歐洲市場占 30%；而包含中國在內的亞洲、非洲及中東市場共占 45%，亞州市場的重要性持續向上攀升。