恒大汽車財務吃緊 電動車恐延遲生產

彭博周一 (29 日) 報導，中國恒大集團旗下電動車子公司恒大新能源汽車 (恒大汽車) 表示，除非能在短期內獲得更多資金，否則可能不得不延遲電動車生產。

恒大汽車聲明表示，電動車品牌恒馳汽車的量產已進入最後階段，但該集團現金流仍面臨挑戰，如果短期內缺乏進一步資金投入，電動車的量產日期可能不得不延後。

恒大汽車同日稍早曾表示，截至 6 月 30 日的 6 個月內，該集團虧損達人民幣 48 億元 (約 7.42 億美元)，證實恒大集團上周發布的獲利預警。該公司上半年實現營收人民幣 69 億元，其中大部分來自健康與養老業務。

恒大集團董事長許家印過去承諾 3 至 5 年內要取代特斯拉 (TSLA-US) ，成為全球最大電動車製造商，如今已過去兩年多，隨著特斯拉出貨屢創紀錄，實現承諾的機會也日益渺茫。

報導指出，比起電動車發展，投資人與恒大董座許家印更關心的是恒大汽車不斷下跌的股價，該公司股價已較 2 月高點下跌 92%，市值蒸 800 多億美元。恒大汽車曾經是恒大集團旗下最有價值的上市公司。

此外，中國金融監管部門日前約談恒大集團高管，要求其化解債務風險的狀況，投資人擔心在北京政府施壓下，負債累累的恒大集團可能以低價出售資產。

恒大汽車承認，公司在現金流方面有困難，也說正面臨拖欠貸款與正常業務外的糾紛風險。該公司表示將會努力與潛在投資人討論出售資產，並密切監控電動車業務的資本支出。

據恒大汽車文件顯示，截至 6 月底，該公司有人民幣 125 億元的現金緩衝，但卻有人民幣 133 億元的借款與人民幣 730 億元的一年內到期應付帳款。

京華山一國際 (香港) 的研究主管彭偉新表示，目前恒大汽車母公司存有財務流動性問題，恒大汽車不可能實現之前的汽車生產目標。即使是相對穩健的醫療保健業務，老年照護社區 Health Valley 的建設與供應商費用也必須延期支付，一些計畫也因此中斷。

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