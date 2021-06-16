彭博專欄：做空中國恆大再度成為市場熱區

在中國開始打擊過度舉債之際，有了債務負擔最重的中國地產開發商中國恆大集團，這家公司的億萬富豪創始人許家印努力想把所有事情都做得面面俱到，在該公司 6 月初舉行的戰略合作伙伴年度大會上，背景幕布用了像國旗一樣的紅底黃字，被賦予了一絲愛國情懷。

許家印當時承諾，公司將儘一切努力使自己到本月底達到所謂「三條紅線」中的至少一項指標要求，為此他一直在回購公司股票，儘管股價已經跌到了抗疫封鎖時期的低點。

但那一切都是徒勞。儘管許家印百般努力，若按做空量計算，中國恆大依然躋身香港交易所最不受待見的股票之列。多年來，對沖基金一次又一次地大規模做空該股。對於我們的對沖基金經理來說，在向客戶解釋她的做空策略時，這是一個可以信手拈來的敘事方式。

即便是想反駁，許家印所作所為也是事與願違。在 6 月份的一次會議上，他把他的商界大亨聚到一起以顯示他仍有實力強大的盟友為他的商業帝國提供支持。但那最終只是讓人看明他的投資者基礎有多麼狹窄。從債券到股票發行，從電動車到地產管理企業，中國恆大的融資所依賴的只是寥寥可數的幾位富豪，要是有一天其中的一位決定退出呢？

週三，曾在去年秋天幫助許家印躲過資金荒的蘇寧電器集團自己也陷入了困境。

據《Debtwire》報導，蘇寧在最後一刻提出將 29 億元人民幣票面利率 7.3% 的私募債券的兌付日延長兩年。與此同時，在深圳上市的蘇寧易購在一份披露文件中稱，北京市第二中級人民法院凍結了該公司創始人兼董事長張近東持有的 5.4 億股股份，價值約 30 億元人民幣 (4.72 億美元)，凍結期 3 年。張近東也是許家印的朋友。在自己面臨巨大流動性壓力時，患難朋友想成真朋友也難。

所有這一切也都是對沖基金經理何以會進退兩難的答案之一。

(Shuli Ren 是彭博專欄作者，重點關注亞洲市場，本專欄並不代表彭博及其所有者的觀點。)