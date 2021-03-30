恆大去年純益暴增53倍 每股賺23.16元 擬配息12元雙寫新猷

紡結不織布廠恆大 (1325-TW) 今 (30) 日公告去年財報，全年雙率大增超過 55 個百分點，稅後純益達 19.75 億元，年增 53.86 倍，每股純益 23.16 元，創新高，董事會並通過擬配息 12 元，同寫新猷，殖利率高達 12.9%。

恆大去年第四季營收 10.64 億元，季減 19.64%，年增 5.08 倍，毛利率 69.2%，季減 1.17 個百分點，年增 55.1 個百分點，營益率 65.8%，季增 0.06 個百分點，年增 58.03 個百分點；稅後純益 5.51 億元，季減 19.68%，年增 66.2 倍，每股純益 6.46 元。

恆大去年營收 40.57 億元，年增 4.25 倍，毛利率 66.7%，年增 55.9 個百分點，營益率 62.23%，年增 61.46 個百分點；稅後純益 19.75 億元，年增 53.86 倍，每股純益 23.16 元。

恆大董事會並通過去年擬配息 12 元，創歷年來配息新高，若以今日收盤價 92.8 元計算，現金殖利率高達 12.93%。

恆大主要產品包括紡結與複合不織布、熔噴不織布、貼合布及後處理布與口罩等。去年受到疫情需求爆發帶動，熔噴不織布、口罩訂單大增，加上外銷價格挹注毛利表現，營運表現攀峰。

