傳iPhone 13將支援衛星服務 Globalstar股價飆漲逾40%

在傳出可望與蘋果 (AAPL-US) 合作，為 iPhone 13 提供衛星通訊技術後，美國衛星通訊公司 Globalstar(GSAT-US)周一 (30 日) 早盤飆升逾 40%。

TFI 證券知名蘋果分析師郭明錤在周日 (29 日) 給投資人的一份報告中預測，蘋果對衛星通訊的趨勢保持樂觀態度，且很有可能在即將推出的 iPhone 中支援低軌道衛星通訊功能。

郭明錤表示，蘋果 iPhone 13 所使用的高通 (QCOM-US)X60 基頻晶片能支援低軌道衛星通訊，基於高通與 Globalstar 合作已久，蘋果最有可能合作的衛星通訊夥伴就是 Globalstar。

郭明錤說，蘋果與 Globalstar 的商業合作模式有多種可能，其中最簡單的情況是，如果用戶的電信商已與 Globalstar 合作，用戶可以透過電信商的服務直接讓 iPhone 13 連上 Globalstar 的衛星通訊服務。

郭明錤表示，Globalstar 目前擁有的衛星電話網路是由 24 顆低軌道衛星組成，當 iPhone 13 用戶不在 4G/5G 訊號覆蓋範圍內時，可以透過衛星通話與傳遞訊息。

如果預測準確，iPhone 13 將成為第一款支援衛星通訊的主流機型，郭明錤也說，其他想要擁有衛星通訊的功能的手機供應商必須再等上一年，至 2022 年的某個時間點，而且必須要使用高通即將推出的 X65 基頻晶片。

針對上述報導，Globalstar 並未置評。截稿前，Globalstar 股價飆漲 46.2%，每股暫報 2.09 美元，蘋果上漲 2.48%，每股暫報 152.28 美元，高通上漲 1.05%，每股暫報 146.37 美元。