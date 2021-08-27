果粉荷包大失血！ 蘋果擬漲iPhone 13價格

外媒周四（26 日）報導指出，隨著台積電 (2330-TW) 提高晶圓代工價格，蘋果可能會調漲即將推出的 iPhone 13 價格，以補償成本上升對獲利造成的影響。

外媒援引消息人士報導，台積電將調漲多達 20% 的晶圓代工價格，而此舉可能讓電子產品價格跟著水漲船高。

消息人士說，台積電計畫將其先進製程晶片價格上調約 3% 至 10%，而汽車製造商等客戶使用的成熟製程晶片價格則上調約 20%，調漲後的新價格將在下半年或明年生效。

由於蘋果是台積電主要客戶，訂單占台積電晶圓代工總收入的五分之一，而且 iPhone 處理器使用的是台積電代工生產的先進製程晶片。雖然目前還無法確定蘋果將為此增加多少成本支出，不過供應鏈的消息人士預估，價格有可能上漲 3% 至 5%。

台積電發言人對價格一事拒絕置評，但表示公司與客戶保持密切合作。蘋果發言人對此並未回應。

晶片只是汽車與智慧型手機的眾多成本之一，但台積電的漲價有可能在明年影響到消費者，除非手機與汽車製造商願意自行吸收上漲的成本。

無論如何，台積電調整後的價格將在 2022 年 1 月開始生效，而蘋果 iPhone 13 價格可能不僅只是調漲，而是預計以更高的價格推出。

此外，目前的 iPhone 12 處理器也是先進製程晶片，未來價格也可能會在某個時間點上漲，而 iPhone 12 的現在的銷售並未如以往在新產品出現前有放緩的現象。

蘋果在最新的財報會議上曾警告，晶片短缺將影響截至 9 月 iPhone 的生產。今年初時蘋果的 iPad 與 Macbook 就曾受到晶片短缺影響。

至截稿前，蘋果 (AAPL-US) 小跌 0.25%，每股暫報 147.98 美元，台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.92%，每股暫報 118.09 美元。