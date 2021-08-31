〈美股熱門股〉Globalstar傳支援蘋果新機衛星通訊漲逾60% Affirm大漲近47%

Globalstar 傳支援蘋果新機衛星通訊 飆漲 64.34%

美國衛星通訊公司 Globalstar(GSAT-US) 在傳出將與蘋果 (AAPL-US) 合作，支援 iPhone 13 衛星通訊技術後，Globalstar 周一（30 日）股價飆漲 64.34% 至每股 2.35 美元、蘋果上漲 3.04% 至每股 153.12 美元。

TFI 證券知名蘋果分析師郭明錤在周日 (29 日) 給投資人的一份報告中預測，蘋果對衛星通訊的趨勢保持樂觀態度，且即將推出的新款 iPhone 可能支援低軌道衛星通訊功能。

郭明錤表示，蘋果 iPhone 13 所使用的高通 (QCOM-US)X60 基頻晶片能支援低軌道衛星通訊，基於高通與 Globalstar 的合作已久，蘋果最有可能合作的衛星通訊夥伴就是 Globalstar。

郭明錤表示，Globalstar 目前擁有的衛星電話網路是由 24 顆低軌道衛星組成，當 iPhone 13 用戶不在 4G/5G 訊號覆蓋範圍內時，可以透過衛星通話與傳遞訊息。

Affirm 與亞馬遜合作先買後付 暴漲 46.67%

線上分期貸款平台 Affirm(AFRM-US) 在與亞馬遜 (AMZN-US) 合作推出分期付款服務後，周一股價雙雙上漲，Affirm 延續上周漲勢，暴漲 46.67% 至每股 99.59 美元、亞馬遜上漲 2.15% 至每股 3,421.57 美元。

美國銀行分析師表示，此消息毫無疑問的對股價是正面訊號，也強調 Affirm 在「先買後付」（BNPL）的領先地位與良好聲譽，並給予該股買入（Buy）評等。

亞馬遜進入先買後付領域是由於看好該領域需求持續升溫，尤其是年輕一代偏好先買後付平台，而不是利率通常很高的傳統信用卡。一些先買後付服務的大型公司包括 Affirm、Afterpay、Klarna 等大多數都不收利息。

Support.com 成散戶新寵 勁揚 38.21%

繼 GameStop(GME-US) 在在 Reddit 論壇鄉民大舉敲進暴漲之後，另一檔鮮為人知軟體供應商 Support.com(SPTR-US) 成為散戶新標的，周一股價勁揚 38.21% 至每股 36.39 美元。

Support.com 已連續 8 天上漲，這 8 天共飆漲 347%。根據 S3 Partners 數據，Support.com 空單餘額占整體在外流通股票近 6 成，遠高於一般股票平均為 5% 的水準。

此外，Quiver Quantitative 數據顯示過去 1 周以來，該股在 Reddit 論壇 WallStreetBets 的談論次數增加 66%。