〈房產〉六都法拍市場高雄房價與市價比最低 僅市價6成

房市有買方希望以低價購屋而投入法拍市場，房仲業者依據內政部 2020 年法院拍定成屋平均價格資料，與代表一般市場交易的實價登錄均價做比較，六都中高雄市的法拍價格僅實價登錄均價的 58%，相當於市價 6 折，台北市為 73.2%，其他四都都在 81.5% 以上，其中台南市僅 90.1%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，區域房市熱絡、或有條件優越的法拍物件，買方搶標也容易拉高拍定價，然而條件不理想或規模太大的物件往往至第三拍，有機會出現破盤價才能吸引投標。

依據內政部法拍成屋均價與實價登錄同年度均價相比，高雄市法拍均價僅 9 萬元，僅實價均價的 58%，相當於市價 6 折，法拍價與市價價差第二高是台北市 73.2%，約市價 7 折。

而新北市、桃園市、台中市則都在 8 折以上，法拍價格與市價相差最少的是台南市，法拍均價每坪 12 萬元與實價均價差約 1 成，相當於市價打 9 折。

郎美囡分析，高雄市近年價格攀升幅度不如其他五都高，一般市場的價格尚在買方可接受範圍，去年法拍移轉量減少，法拍物件熱度不如過去高，反而更容易出現低價；而台北市好物件多數已經在成屋市場去化，法拍案多屬於有難度的個案，因此產生利差。反觀台南市除因基期低，加上科技園區等議題房市大好，一般個案價格揚升，促使買方轉進法拍市場，惟價格競逐結果推升拍定價，也讓法拍價格和市價相去不遠的狀況。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，在法拍市場雖然有機會買到低價屋，但透過法拍購屋跟一般購屋流程大不相同，除保證金外，且得標後 7 天內要付清尾款，願意提供代墊款的銀行少，且利率不低，加上某些銀行針對法拍案貸款條件較差，建議民眾前進法拍市場前不僅需多方查訪，熟悉流程外，資金也要充分到位，避免資金不足，保證金被沒收。