〈房產〉今年上半年商用不動產建照核發 台中28.8萬坪居冠

軌道經濟及企業需求，近年帶動整體商用不動產開發量，商仲業者觀察商用不動產建照核發面積，今年上半年六都的總體開發面積約 89.5 萬坪，從縣市別來看，台中市以 28.8 萬坪拿下今年上半年六都中商用不動產建照核發面積的冠軍縣市，占上半年核發面積的 32.18%。

以細項分類觀察，2021 年上半年辦公類表現最亮眼，核發面積 25.3 萬坪，較去年同期成長 12%，為近 5 年上半年最高。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，經濟部「投資台灣三大方案」截至 8 月中已吸引 966 家企業，高達 1.3 兆資金投入，包含台商回台、根留台灣企業、中小型企業等加碼投資踴躍，帶來企業對工廠、辦公很強的實質需求，此外各區域在就業與居住人口增加下衍生強勁消費需求，也讓商場開發業者看好未來市場積極布局，今年上半年台中市的辦公類、以及新北市的商業類 (含商場、旅館、遊樂場) 建照核發面積可看到明顯亮眼成長。

台中市在高科技產業群聚、公共建設與捷運到位，加上七期市政中心、水湳經貿園區與新興重劃區發展快速下，讓企業商用需求更加活絡，讓台中市今年上半年商用不動產總開發面積來到 28.8 萬坪，較去年同期成長 32%。台中在七期商辦交易有亮眼表現下，建商也更有信心開發商辦，上半年又以辦公類開發面積增加最多，達到 11.5 萬坪，較去年同期成長近近 5 倍。

新北市則在三環六線交通建設帶動人口與產業移入，看準此龐大的消費娛樂需求潛力，帶動了商場的開發建設，上半年商業類建照核發面積達 5.5 萬坪，與去年同期成長近 4 倍，像是三井林口 Outlet 第二期在今年上半年取得建照，預計 2024 年完工。

柯宏安指出，由建照核發可看出產業與建商對於外來布局態度，前兩年在中美貿易戰與國外疫情嚴重下，企業回流布局強勁帶動商用不動產開發快速成長，而今年受國內疫情影響，開發商近二個月在風險考量下，開發策略上是有所觀望與遞延，讓上半年開發面積較去年相對低許多，但相較疫情前，仍屬成長趨勢。不過，以目前產業基礎雄厚，加上政府積極推動公共建設，且 7 月起商用不動產交易也看到回溫跡象，若本土疫情能穩定控制，下半年各產業與建商應仍會持續投入對商用不動產的開發。