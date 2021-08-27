麗寶名軒開發簽下高雄首宗捷運聯開案 將打造地標大樓

高雄第一件捷運土地聯合開發案、高雄捷運橘線 O4 站土地開發案，今 (27) 日完成簽約，麗寶集團旗下名軒開發 (1442-TW)，將打造複合地標型商辦大樓，總投資金額約 32.8 億元，預計 2025 年完工，總銷金額估將逾 61 億元。

麗寶集團總裁吳寶田表示，麗寶集團看見大高雄地區城市再造的強大能量，除了福容大飯店高雄店外，未來還有新的商務飯店及產後護理之家等項目，希望能夠達成社區共生，城市記憶、永續發展、創新交流，創造在地就業機會。

麗寶集團的名軒開發近年來布局軌道經濟開發案，對高雄地區捷運路網逐步成形深具信心。高雄捷運 O4 站土地開發案，土地面積 3497 平方公尺，全案總樓地板面積約 1 萬 6155 坪。以結合智慧、防疫、健康、節能之後疫情建築設計理念，興建地上 23 層樓、地下 4 層樓、地上純鋼骨結構的複合地標型商辦大樓。

名軒高雄此一捷運聯合開發案，預估開發建物總權值約 61 億元，市府依法將分配權益價值約 27.88 億元，此捷運聯開案，也成為高雄捷運自從 2008 年正式營運以來，土地聯合開發的重要里程碑。空間規劃內容包括零售店舖、新創交流中心及 A 級商業辦公等空間。

除了簽下高雄捷運首宗聯開案外，名軒開發也看好高雄地上權熱度及未來發展優勢，2019 年也已標下高雄鳳山福誠段 2725.92 坪土地，陸續將進行開發。