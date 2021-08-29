〈觀察〉晶圓代工漲不停 IC設計在兩隻大象中求生存

隨著台積電 (2330-TW) 上周三發出全面漲價通知，IC 設計業者也開始與客戶討論新一輪漲價，但相較過往，業者坦言，儘管客戶有意持續拉貨，但對於庫存、價格態度已趨於保守，後續能否「完全」轉嫁恐需視各產業現況，顯然成本壓力已逐步浮現，IC 設計也成為晶圓代工、終端客戶兩隻大象間的夾心餅。

IC 設計自去年底開始，由於晶圓代工成本連番上漲，業者也透過階段式的價格調整策略，如取消每季折扣、滾動式調漲，將上漲成本轉嫁至客戶，客戶在市況大好的前提下多同意協商，接受「超額轉嫁」。

不過，隨著部分產業需求出現轉折，如筆電、面板等，客戶對價格敏感度大增，主要因素即是不願意囤積高價庫存，導致後續價格下滑時，成本仍維持高檔，進一步侵蝕獲利。

有業者形容，IC 設計如同一隻小螞蟻，晶圓代工、終端客戶就像兩隻大象，儘管兩隻大象對於價格意見不同，卻都透過小螞蟻傳話，凸顯 IC 設計業者在產業中扮演的夾心餅角色。

隨著晶圓代工廠不斷調漲價格，包括聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW)、力積電 (6770-TE) 等，今年以來已調漲二輪以上，現今連產業龍頭台積電也一改過去僅取消淡季折扣與調漲部分高壓製程的態度，加入全面漲價陣營。

業者表示，現今晶圓代工產能仍是供不應求，近期更傳出晶圓代工廠要求中小型 IC 設計業者簽長約，目的是要鎖量、鎖價，且價格是以上漲過後的價格去計算，更讓中小型 IC 設計業者獲利表現受壓。

就連單季營收百億元左右的業者也坦言，在晶圓廠的 bargain power(議價能力) 還是不夠，營收規模至少要像台灣 IC 設計三大廠如聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW) 般，才具備足夠議價能力。

IC 設計普遍認為，若晶圓代工價格持續上漲至終端客戶無法接受時，屆時將由自身吸收部份成本，毛利率不斷創高的情況也會稍見收斂，整體供需回歸市場實際面。

另外，台積電此次藉由漲價篩選客戶、「汰弱留強」，留住真正有能力轉嫁，以及具備產業前景的客戶，並藉此修正超額下單客戶的庫存，有助產業發展健康。