〈觀察〉比特幣反彈再催顯卡需求 後續關注兩方向

虛擬貨幣市場逐步淡化各國監管壓力，以比特幣為例，近期報價一度重回 50000 美元大關，統計從年中低點反彈逾 6 成，與虛擬貨幣高連動性的顯卡市場也有回溫跡象，不過下半年挖礦熱潮是否再起，還有待關注各國監管單位動作，以及虛擬貨幣應用能否進一步擴大。

主板業者撼訊 (6150-TW)、映泰 (2399-TW)、青雲 (5386-TW)、麗臺 (2465-TW)、華擎 (3515-TW) 等，從去年下半年以來再度享受挖礦紅利，營運逐季攀高，其中，麗臺、華擎第二季雙雙改寫歷史單季新高，撼訊也創下次高紀錄，但廠商多以 2018 年礦災為戒，積極調整出貨。

在挖礦熱潮帶動下，顯卡供不應求狀況延續，連帶擠壓電競需求，為此，顯卡大廠輝達 (NVDA-US) 今年就大動作調整顯卡挖礦算力，同時推出專屬挖礦的 CMP 產品線，以區隔市場。

隨著市場瘋狂湧入虛擬貨幣市場，比特幣今年初一度攻上 64000 美元高峰，也引起各國監管單位介入，其中，中國下令金融機構不得提供虛擬貨幣服務，並對大型礦廠祭出斷電措施，讓虛擬貨幣市場年中迅速降溫，比特幣價格也因此回落到 30000 美元以下。

從輝達最新一季財報也顯示，CMP 產品線需求大幅降溫，營收結果較預期下滑逾 3 成，主板業者也不諱言，顯卡需求在第二季末確實有受價格、需求影響放緩，但仍有電競需求支撐，現階段也已看到市場有回溫跡象，對下半年營運仍正向看待。

根據 CoinGecko 報價顯示，近一周比特幣報價最高來到 50311 美元，已較年中低點反彈逾 6 成，最新報價則落在 46000-49000 美元上下。

虛擬貨幣確實已成為全球金融交易新趨勢之一，但中國等國家金融監管單位紛紛出手，美國財長葉倫 (Janet Yellen) 也多次對虛擬貨幣釋出疑慮態度，全球最大加密貨幣交易所幣安 (Binance) 同樣遭到監管調查，也顯示虛擬貨幣在各國營運仍面臨挑戰。

另一方面，虛擬貨幣過往也被視為洗錢工具，不過隨著馬斯克同意消費者以比特幣購買特斯拉 (TSLA-US)、支付業者 Paypal(PYPL-US) 也開放用戶使用比特幣交易等，確實逐步降低市場對虛擬貨幣疑慮，但後續能否有更多應用領域接受虛擬貨幣，預期也將左右虛擬貨幣市場走勢。