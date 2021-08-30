【袁志峰專欄】資金撤離，港股易跌難升

今天推介 - 鞍鋼 (347), 上日收市 $5.49

1) 股市前景

恒指上周升 2.2%，頭部科技股顯著反彈，但成交偏低，南向資金維持淨流出，反映市場信心薄弱，估計大盤升勢不易持續。美國四季度起縮減買債規模概率極大，可能對全球股市帶來衝擊。預期港股維持上落市格局，短線操作需謹慎，建議關注績優股及國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是鞍鋼 (347) — 中央直管的大型鋼鐵生產企業，也是中國最大的鋼軌及般扳生產商。今年上半年营業收入 725.5 億元 (人民幣 · 下同)，同比增長 62.5%，盈利為 51.83 億元，同比增長 9.4 倍，較公司 6 月中發盈喜預期的 48 億元盈利高 8%。中期每股盈利為 0.55 元，不派中期息。下半年受國家 “雙碳” 目標要求、供給側改革等影響，鋼材供應偏緊，而下游產業需求趨弱，將加大鋼企壓力，鋼鐵行業盈利能力仍存在不確定性。筆者估計下半年盈利同比增長放緩，但全年收入及盈利應可創歷史新高。建議買入，日標價 6.3 元，止損價 5.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 78 點，早段冲高，最多曾升 226 點，隨後輾轉回落，午後曾倒跌 111 點，收報 25407 點，跌 7 點。成交額按日減 7% 至 1289 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金淨賣出約 34 億元，包括淨賣出 7 億元騰訊 (700)、4 億元安踏體育 (2020) 及 4 億元金蝶國際 (268) 股份。8 月以來淨賣出 89 億元，7 月淨賣出 635 億元。全周計，恒指升 2.2%。

藍籌股 29 升 26 跌 3 持平。華潤置地 (1109)、海底撈 (6862) 及中國平安 (2318) 升 4%-5%，為升幅最大藍籌。碧桂園 (2007)、吉利汽車 (175)、比亞迪 (1211)、蒙牛乳業 (2319) 及創科實業 (669) 升逾 2%。龍湖集團 (960)、中石化 (386) 及友邦保險 (1299) 升逾 1%。石藥集團 (1093) 及阿里 (9988) 跌 4%，為跌幅最大藍籌。銀河娛樂 (27) 及金沙中國 (1928) 跌近 2%。

恒生科指跌 0.2%，收報 6322 點，成份股 14 升 16 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 跌 4%，騰訊 (700) 及美團 (3690) 跌 1%，京東 (9618) 升近 3%。眾安在線 (6060) 升逾 4%，為升幅最大成份股。萬國數據 (9698)、微盟 (2013) 及聯想 (992) 升逾 2%。明源雲 (909) 及閱文集團 (772) 跌逾 5%，為跌幅最大成份股。比亞迪電子 (285)、新東方在線 (1797) 及京東健康 (6618) 跌逾 2%。平安好醫生 (1833) 及阿里健康 (241) 跌近 2%。全周計，恒生科指升 7.2%。

板塊方面，內房、汽車、餐飲、煤炭及航運股上升。長城汽車 (2333) 升逾 4%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 升逾 4% 及 2%。中煤能源 (1898) 及兗州煤業 (1171) 升逾 3% 及 4%。中遠海控 (1919)、東方海外 (316) 及中遠海發 (2866) 升 1%-3%。線上醫療、醫藥及濠賭股下跌。翰森制藥 (3692) 跌逾 14%，再鼎醫藥 (9688) 跌逾 2%。永利澳門 (1128) 跌逾 2%。

周五上証指數低開 0.2%，已接近全日低位，早盤做好，最多曾升 0.8%，午後横行整理，收報 3522.16 點，升 0.6%。深証成指升 0.2%，科創 50 指數跌 1.1%。滬深兩市總成交約 13400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 300 億元。滬深股通北向資金淨買入增至月內最高的 62 億元，8 月以來淨買入 189 億元，7 月淨買入 108 億元。全周計，上証指數升 2.8%，深証成指升 1.3%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，7 月份全國規模以上工業企業實現利潤總額 7036.7 億元 (人民幣．下同)，按年漲 16.4%，比 2019 年同期高 39.2%，兩年平均升 18%。今年首 7 月，全國規模以上工業企業實現利潤總額 4.92 萬億元，按年升 57.3%，比 2019 年同期多 44.6%，兩年平均上揚 20.2%。(信報)

《華爾街日報》引述知情人士稱，中國計劃推出新規定，禁止握有大量敏感消費者數據的公司赴美上市。(信報)

美國 7 月個人消費支出 (PCE) 物價指數按月上升 0.4%，按年增長 4.2%。期內，核心 PCE 物價指數按月上升 0.3%，符合市場預期；按年上升 3.6%。(信報)

4) 個股訊息

工商銀行 (1398) 宣布，截至 6 月底止中期業績，股東應佔溢利 1635 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年升 9.9%，每股盈利 0.46 元，不派息。(信報)

建設銀行 (939) 公布，截至 6 月底止，中期盈利 1533 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增 11.4%；每股盈利 0.61 元，不派息。(信報)

江西銅業 (358) 公布，截至今年 6 月底止，中期盈利 31.53 億元 (人民幣．下同)，按年增長 3.01 倍，每股盈利 91 分；不派中期息。期內，營業額 2262.37 億元，上升 54.3%。(信報)

比亞迪股份 (1211) 公布，截至 6 月底止，半年盈利 11.74 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年跌 29.4%；每股盈利 0.41 元，不派中期息。期內，收入 891.31 億元，按年增 53.6%。(信報)

中金公司 (3908) 公布，截至今年 6 月底止上半年業績，股東應佔溢利 50.07 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 64.1%，每股盈利 1.004 元，不派息。期內，收入及其他收益總額 194.79 億元，按年增長 36.3%。(信報)

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