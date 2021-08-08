〈觀察〉成熟製程缺到明年 IC設計高毛利率成常態

隨著各家業者陸續公布第二季財報，IC 設計族群毛利率大多呈現跳躍式成長，更有不少業者跨越 50% 的大關，業者認為，由於成熟製程產能仍供不應求，加上各家業者持續優化產品組合，預期今、明兩年高毛利率將成常態。

業者表示，由於成熟製程產能有限，為將產能利用極大化，大多選擇獲利較佳的產品出貨，以提升獲利表現，加上去年底開始為因應成本上揚，陸續調漲產品售價，受惠產品組合優化、漲價效益雙管齊下，毛利率也出現大幅成長。

以 IC 設計大廠聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW) 為例，第二季毛利率均衝破 50%，雙創歷史新高，也超越手機晶片大廠聯發科 (2454-TW)，打破過往毛利率僅聯發科等少數業者能達到 5 成的既定印象。

中小型業者毛利率成長速度更驚人，如敦泰 (3545-TW)、盛群 (6202-TW)、松翰 (5471-TW) 等，第二季毛利率均較第一季、去年同期明顯提升，達 50% 以上。

業者認為，大廠為提升獲利，大多避開低毛利 IC 出貨，但由於終端產品零組件缺一不可，因此低毛利 IC 也有缺貨壓力，缺的情況越嚴峻、價格就逐步攀升，提供中小型業者更多獲利空間。

隨著半導體產業鏈如晶圓代工、後段封測等廠商，陸續喊出產能缺到明年，也代表各 IC 設計廠仍面臨客戶需求大於供給的狀態，在缺貨前提下，業者毛利率也可望維持高檔。