大盤本週絕地大反彈 漲完鋰電池 下週漲被動元件?

<大盤動向>

台股開盤受到昨日美股收黑影響，早盤回測半年線，但隨即上攻站上月線，盤中最高來到 17,229.89 點，終場收 17,209.93，上漲 142.97 點 (+0.84%)，成交量為 3,149 億元，法人大買 225.97 億元，投信終止連 8 買，外資再轉買 182.33 億元，而台指期未平倉方面，外資今日再回補 2,357 億元，目前已經來到 5 月中大跌時的水準，至於這是否代表外資已經徹底看多，則還需多加觀望。

<類股動向>

在權值股方面，今日全數收紅，其中以金融權值股表現最為亮眼，國泰金、富邦金分別上漲 3.04%、2.71%，連面板族群的友達及群創，都貢獻 1.12% 及 2.63% 漲幅，在航運方面，受到當沖新制上路影響，航運成交比重暴跌，今日僅剩 26%，貨櫃三雄今日盤中由黑翻紅後尾盤再度收黑，長榮、陽明、萬海分別下跌 1.05%、2.14%、2.33%，在散裝航運方面，今日賣壓出籠，中航下跌 9.02%，而裕民、慧洋、四維航、益航、正德等也都有 3% 以上跌幅。

目光回到電子族群，今日普遍呈現回檔，MCU、記憶體、MOSFET 等今日跌幅都有 3% 以上，而 ABF 載板今日則是買盤進駐，# 欣興上漲 4.71% 除息後秒填息，# 南電上漲 8.83%、# 景碩上漲 3.06%，ABF 載板族群我先前已經為各位分析過，在這就不再贅述，面板也是今日表現相對強勢的電子族群，友達、群創、彩晶分別上漲 1.12%、2.63%、0.91%。最後特別來說一下被動元件，7 月由於越南疫情大爆發，被動元件龍頭村田位於越南的電感廠自 7 月 22 日停工，預計下周一（30 日）復工；另一日系大廠太陽誘電在菲律賓的電感廠則降壓生產，讓供應吃緊的電感市況更嚴峻，國內電感廠奇力新（2456-TW）、臺慶科等交期都超過三個月，而近期村田位於日本福井的 MLCC 生產基地，也宣布於 25 日至 31 日暫停作業，村田製作所 MLCC 產量佔全球總產量比重超過 3 成，在停工期間閒置的產能，預計將會對國巨和華新科等台灣 MLCC 大廠產生轉單效應，且目前被動元件族群股價也都普遍位於低檔，下週可望受惠於轉單帶動買盤進駐。更多盤中即時資訊請點擊以下連結加入社群。

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