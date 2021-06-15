傳蘋果新款Apple Watch 將具體溫、血糖監測功能

彭博援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US) 正在研發新型 Apple Watch 與健康功能，不僅升級顯示面板，也提高處理速度，還將設計一款極限運動專用機型，還將在健康部分增添體溫和血糖監測追蹤的功能。

知情人士透露，蘋果計畫將在今年推出一款名為「Apple Watch Series 7」的機型，配有更快速的處理器，將優化無線連接、升級顯示面板。該公司計畫明年除了升級 Apple Watch 主機型，也將推出低配版 Apple Watch SE 的後繼款，還有一款以極限運動員為目標客層的手錶。

蘋果先前計畫在今年機種中安裝體溫感測器，但現在這項新功能較可能納入明年的更新機種，而幫助糖尿病患者監測血糖的血糖感應器，在未來幾年還不太可能推出。

對於今年的新款機型，蘋果可能採用更薄的顯示器邊框，並且加入一種全新壓層技術，讓螢幕更靠近邊框。整體而言新款 Apple Watch 機身會略厚一些，不過感覺並不明顯。

新款 Apple Watch 也配有新版的超寬頻（UWB）技術，與蘋果 AirTag 物品防丟器的基礎技術相同。本月初的開發者大會 (WWDC) 上，蘋果展示即將推出的新版 watchOS 8 軟體，更新軟體後的 Apple Watch 能做為門鎖鑰匙使用，也能充當飯店房間的解鎖房卡。

至於極限運動手錶，蘋果內部將該款稱為「探險家」或「冒險者」版本。該產品還在開發中，原本計畫最快今年發布，不過從目前的情況看，極限運動版 Apple Watch 更可能會在 2022 年上市。這種新版本的設備將有助於蘋果與 Garmin、卡西歐等手錶廠商競爭。

對此蘋果發言人拒絕置評。知情人士表示，該公司計畫仍未定案，可能還會出現變化。

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